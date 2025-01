FC Porto heeft genoeg gezien en zet trainer per direct op straat

FC Porto kan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Na de derde nederlaag op rij heeft de Portugese titelkandidaat Vítor Bruno op straat gezet, zo communiceert het in de nacht van zondag op maandag.

Op bezoek bij Gil Vicente vond de 42-jarige keuzeheer zijn Waterloo. Porto kwam in Barcelos nog op voorsprong, maar drie tegendoelpunten en twee rode kaarten voor Os Dragões leidden een 3-1 nederlaag in.

Een week eerder droop Porto al af op bezoek bij laagvlieger CD Nacional (2-0), terwijl nog wat dagen eerder Sporting Portugal te sterk bleek in de Taça de Liga (1-0). In de competitie is de achterstand op de koploper, eveneens Sporting, opgelopen tot vier punten.

Bruno was pas een half seizoen hoofdtrainer van Porto. Afgelopen zomer nam hij het stokje over van Sérgio Conceiçao, die na een half jaar clubloos geweest te zijn inmiddels bij AC Milan voor de groep staat.

Bij Porto stond Bruno voor het eerst op eigen benen. Daarvoor was hij zeven jaar assistent-trainer van de man die hij mocht opvolgen.

Donderdag vervolgt Porto het seizoen met het Europa League-treffen tegen Olympiakos. In het tweede Europese toernooi heeft de nu trainerloze club na zes wedstrijden acht punten verzameld, evenveel als AZ, en doet het nog volop mee in de strijd om een plekje in de knock-outfase.

In de competitie wacht komend weekeinde een thuiswedstrijd. Santa Clara, de nummer vijf, komt op bezoek in het Estádio do Dragão.