FC Porto en AS Roma houden elkaar in evenwicht; Bryan Cristante mist return in Rome

FC Porto en AS Roma hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Europa League. De onderlinge ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel. Zeki Celik en Francisco Moura waren verantwoordelijk voor de enige treffers van de avond.

Devyne Rensch ontbrak wegens een blessure bij Roma. Anass Salah-Edinne, die in de winter overkwam van FC Twente, is niet ingeschreven en dus ook niet speelgerechtigd. De bezoekers genoten het grootste deel van het balbezit in het eerste bedrijf. Na meerdere pogingen van de Italianen was het Celik die de ban brak en de openingstreffer voor zijn rekening nam.

De bal belandde met wat geluk voor de voeten van de Turkse back, die niet nadacht en uithaalde: 0-1. Die voorsprong bij rust was verdiend. Roma wist zeven schoten te noteren in de eerste helft, tegenover de twee pogingen van Porto. De Portugezen kwamen na de thee het beste uit de kleedkamer en wisten in de 46steminuut bijna tot scoren te komen.

Moura zag zijn inzet echter gekeerd worden door Roma-keeper Mile Svilar. Ruim twintig minuten later kwam eerstgenoemde wél op het scorebord. Porto-doelman Diogo Costa nam zijn doeltrap snel, nadat een afstandsschot van Angeliño bijna in de tweede ring van het stadion belandde. Costa stuurde Pepê vervolgens razendsnel weg.

De Braziliaan kwam niet voorbij twee verdedigers van Roma, waarna de bal voor de voeten van Moura kwam. De Portugese linkspoot haalde in één keer uit en passeerde Svilar: 1-1. Bryan Cristante moest bijna twintig minuten voor tijd inrukken na een tweede gele kaart en mist dus de return in Rome van volgende week donderdag. Die wedstrijd begint om 18.45 uur.