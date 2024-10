FC Emmen blameert zich in TOTO KNVB Beker; Helmond Sport kan zich weer richten op titelstrijd

Voor FC Emmen is het bekeravontuur klaar na de eerste ronde. De club uit de Keuken Kampioen Divisie liet zich verrassen op bezoek bij Koninklijke HFC, uitkomend in de Tweede Divisie: 1-0. Koploper Helmond Sport werd na rust op een hoop gespeeld door Telstar: 3-0. FC Volendam liet zich niet verrassen door DOVO en zit in de koker tijdens de bekerloting van vrijdag.

DOVO - FC Volendam 1-5

De bezoekers uit Volendam braken na ruim twintig minuten spelen de ban. Jamie Jacobs kreeg de bal voor zijn voeten uit een hoekschop en wist wel raad met dat buitenkansje: 0-1. Enkele minuten voor rust verdubbelde Volendam de voorsprong. Een schot van Bilal Ould-Chikh werd nog gekeerd, maar in de rebound schoot Brandley Kuwas wél raak: 0-2. De spanning leek daarmee verdwenen, al keer die spanning een minuut na de hervatting weer terug in Veenendaal.

Het was namelijk Lulinho Martins die voor de aansluitingstreffer tekende. Volendam raakte niet in paniek en bracht na 62 minuten spelen de marge weer op twee. De uitblinkende Jacobs kopte raak uit een afgemeten voorzet: 1-3. DOVO was niet meer bij machte om een comeback te realiseren en eindigde de bekerontmoeting op eigen veld met tien spelers na een rode kaart voor Matthijs van Nispen na een harde overtreding. Kort voor tijd scoorde Ould-Chikh nog vanaf de strafschopstip en Quincy Hoeve maakte de vijfklapper compleet in de blessuretijd.

Koninklijke HFC - FC Emmen 1-0

Jalen Hawkins was de meest gevaarlijke speler van FC Emmen in de wat tegenvallende eerste helft. Koninklijke HFC hield de rijen gesloten en was de meest gelukkige met de 0-0 stand bij rust. De bezoekers uit Drenthe bleven het proberen na rust en waren een kwartier voor het einde dicht bij de 0-1. Faris Hammouti en Fridolin Wagner hadden het vizier echter niet op scherp staan. Waar Emmen faalde, sloeg de thuisclub keihard toe. In de 83ste minuut scoorde Ruben Heermans uit een corner. De Noord-Hollanders hielden stand in de slotfase en verlengen verrassend het bekeravontuur.

Telstar - Helmond Sport 3-0

Helmond Sport, toch de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, kon het in de eerste helft nog bolwerken tegen Telstar. Na rust waren de Brabanders geen partij meer voor de thuisclub. Youssef El Kachati tikte in de 50ste minuut binnen na goed voorbereidend werk van Zakaria Eddahchouri. Nils Rossen rondde tien minuten later subtiel af, waardoor de volgende bekerronde opeens heel dichtbij was voor Telstar. Danny Bakker tilde de stand naar 3-0 na een prachtige volley uit een hoekschop. In de slotfase was het voor Helmond Sport een kwestie van de schade beperken in Velsen-Zuid. De focus kan weer volledig op de competitie.

Overige uitslagen

Quick '20 - ASWH 0-2