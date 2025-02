FC Barcelona-trainer Hansi Flick zeer ontevreden over 'fundamenteel' aspect in spel Frenkie de Jong

Frenkie de Jong kreeg na het spectaculaire gelijkspel in de Copa del Rey tegen Atlético Madrid de nodige complimenten van FC Barcelona-trainer Hansi Flick. Marca weet echter dat de Duitse oefenmeester niet te spreken is over een 'fundamenteel' aspect in het spel van De Jong.

De Jong mocht dinsdag in het heenduel van het tweeluik in de halve finale van de Copa del Rey in de basis starten en speelde de wedstrijd uit. FC Barcelona knokte zich knap terug van een 0-2 achterstand, maar gaf de 4-2 voorsprong in de slotfase ook weer uit handen: 4-4.

Flick was na afloop lovend over meerdere spelers, waaronder De Jong. "Balde heeft zich dit seizoen enorm verbeterd. Iñigo (Martínez, red.) en Cubarsí waren ongelooflijk. Pedri uiteraard ook. En Frenkie, hij was ook weer heel erg goed. Ze laten momenteel het beste van zichzelf zien voor Barça."

Flick baalde desondanks van de uitslag en het vertoonde verdedigende spel van Barcelona bij de tegendoelpunten. "Vier doelpunten tegen krijgen kan niet. Dat is te veel voor ons. Ik ben tevreden hiermee (met het algehele spel van Barcelona, red.), maar ook gefrustreerd over het resultaat en de laatste tien minuten."

Marca weet dat Flick achteraf gezien niet blij was met zijn wissels, maar ook bewust is van een aantal specifieke fouten die spelers hebben gemaakt. Eén van hen is De Jong. "Flick heeft de Nederlander gevraagd om in sommige verdedigende acties krachtiger te zijn", schrijft de Spaanse sportkrant.

"Hij is tevreden met zijn bijdrage aan het aanvallende spel, maar hij moet beslissender zijn in verdedigend opzicht, vooral als hij samen met Pedri het blok vormt. En die defensieve tekortkomingen waren duidelijk zichtbaar in de doelpunten die de Blaugrana tegen kregen."

Zo is Flick niet te spreken over de defensieve arbeid van De Jong bij de 4-3 van Atleti. De Oranje-international zette in de ogen van Flick niet genoeg druk op Ángel Correa. De Jong vertraagde daarop in een poging de passlijn af te snijden, maar ook dat bleek geen succesvolle actie. Llorente scoorde uiteindelijk op aangeven van Correa.

"Om die reden heeft de coach aan Frenkie gevraagd om zijn verdedigende prestaties te verbeteren, aangezien dit van fundamenteel belang is voor het team. En dat geldt nog meer bij wedstrijden zoals die van dinsdag", schrijft Marca.

De Jong ging ook niet helemaal vrijuit bij de 0-2 van Antoine Griezmann, schetst Marca. "Er was een moment waarop De Jong de tegenaanval van la Araña (Julián Álvarez, red.) met een overtreding had kunnen stoppen, maar dat deed hij niet." Griezmann scoorde op aangeven van Álvarez.