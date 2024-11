FC Barcelona loopt voor rust weg bij Espanyol en verstevigt koppositie in LaLiga

FC Barcelona heeft zondagmiddag vrij eenvoudig afgerekend met Espanyol: 3-1. Van spanning in de stadsderby was amper sprake, wat zich voor rust uitte in treffers van Dani Olmo (2) en Raphinha. Na rust viel Barcelona tegen, al kwam de voorsprong ondanks de eretreffer van Javi Puado nooit echt in gevaar. De voorsprong van koploper Barcelona op Real Madrid bedraagt nu negen punten, al kwamen de hoofdstedelingen dit weekend niet in actie vanwege de overstromingen die Spanje teisteren.

Barcelona-trainer Hansi Flick doet het rustig aan met de recent pas herstelde Frenkie de Jong, die dan ook op de bank begon en het blok op het middenveld gevormd zag worden door Pedri en Marc Casadó. Olmo stond op 10 achter spits Robert Lewandowski, die op de vleugels ondersteund werd door Lamine Yamal en Raphinha. Bij Espanyol moest ex-Ajacied Naci Ünüvar genoegen nemen met een reserverol.

Barcelona had vrij weinig te duchten van Espanyol, dat in de openingsfase goed wegkwam toen een kopbal net over het doel zeilde. Lang hielden los Periquitos echter niet stand. Yamal toonde zijn klasse door met een steekpassje met buitenkant voet Olmo vrij voor Joan García te zetten. De doelman kreeg nog wel een handje achter de inzet van Olmo, die desondanks kon juichen toen zijn inzet via de onderkant van de lat binnenviel: 1-0.

Toch kregen de bezoekers de mogelijkheid om de stand vrij snel gelijk te trekken. De afronding van Puado liet echter te wensen over. Het bleek direct een dure misser, want enkele minuten later verdubbelde Barcelona de voorsprong en opnieuw ging er een fraaie steekpass aan vooraf. Casadó sloeg meerdere linies over en zag Raphinha opduiken voor García, die kansloos was op het lepeltje van de Braziliaan: 2-0.

Espanyol leek zich terug in de wedstrijd te vechten toen Omar El Hilali doelman Iñaki Peña passeerde. De buitenspelregel gooide roet in het eten voor de bezoekers, die even later een volgende treffer moesten incasseren. Alejandro Balde stoomde op richting de zestien en legde af op Olmo. De aanvallende middenvelder loste een keihard schot, waar García geen antwoord op had: 3-0.

Tien minuten na rust besloot Flick tweemaal te wisselen. Frenkie de Jong en Fermín López vervingen respectievelijk Casadó en Olmo. De Jong kreeg direct de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. Het zat Espanyol ook niet mee, want na de afgekeurde treffer van El Hilali werd ook de goal van Álvaro Tejero afgekeurd wegens (nipt) buitenspel. Bovendien redde Peña fraai op een goed schot van Puado.

De verdiende eretreffer voor Espanyol kwam er na ruim een uur alsnog. Carlos Romero werd de diepte ingestuurd aan de linkerkant en leverde een ragfijne voorzet tot bij de tweede paal, waar Puado vanuit een moeilijke hoek knap binnenwerkte via de binnenkant van de paal: 3-1. Barcelona vergat te voetballen en liet het tempo iets te veel zakken, maar gevolgen had dat niet. Invaller Ansu Fati zag in blessuretijd nog een treffer afgekeurd worden.