Farioli voert één wijziging door in elftal van Ajax en beloont uitstekende invalbeurt tegen Willem II

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de kraker tegen FC Utrecht. De oefenmeester voert één wijziging door ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Willem II. De wedstrijd begint om 12.15 uur en is live te zien op ESPN 1.

Bij afwezigheid van Remko Pasveer, die net als Youri Baas eind april wordt terugverwacht, staat Matheus onder de lat. Anton Gaaei, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato vormen de defensie.

Het middenveld van de Amsterdammers bestaat uit Davy Klaassen, Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

Voorin starten Steven Berghuis, Brian Brobbey en Mika Godts. Oliver Edvardsen en Wout Weghorst, beiden vorige week trefzeker tegen Willem II (1-2), beginnen opnieuw op de bank. Berghuis viel vorig weekend in tegen Willem II en was meteen belangrijk met een assist bij de 1-1.

Ajax weet ook zijn uitwedstrijden vaak te winnen en heeft mede daardoor een voorsprong van negen punten opgebouwd op naaste achtervolger PSV. “Dat we het zo goed doen in uitwedstrijden heeft er ook mee te maken dat we goed voorbereid zijn”, vertelde Farioli op de persconferentie.

“Ik geef ook vaak aan wat de spelers kunnen verwachten van het stadion, de supporters etcetera. Er zal in Utrecht een hete atmosfeer zijn. Dat laten we de spelers ook zien in beelden om ze voor te bereiden."

Opstelling FC Utrecht:

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.