Farioli maakt opstelling Ajax bekend voor duel met PSV en zet Traoré op de bank

De opstelling van Ajax voor de Eredivisie-topper tegen PSV is bekend. Lucas Rosa is de vervanger van de geschorste Anton Gaaei, terwijl Davy Klaassen op het middenveld de voorkeur krijgt boven Kian Fitz-Jim. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14.30 uur en wordt live uitgezonden op ESPN 2.

Matheus staat onder de lat bij Ajax, daar Remko Pasveer nog altijd geblesseerd is. Rosa is de rechtsback, Jorrel Hato zijn teamgenoot op links. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het centrum.

Op het middenveld is aanvoerder Jordan Henderson de controleur van dienst. De Engelsman ziet Kenneth Taylor links van hem staan, Klaassen rechts.

Farioli kiest in de spits weinig verrassend voor Brian Brobbey. Steven Berghuis krijgt op rechts enigszins verrassned de voorkeur boven Bertrand Traoré. Mika Godts start op de linkerflank.

Koploper Ajax verdedigt een voorsprong van zes punten op PSV. Een zege in het Philips Stadion zou Ajax heel dicht bij de titel brengen, al herhaalde Farioli op de persconferentie dat hij tevreden zou zijn met de tweede plaats en dus directe Champions League-kwalificatie.

“Ik had gisteren een gesprek met Alex Kroes en daarin werd nogmaals bevestigd dat de prioriteit het halen van Champions League-voetbal is. Dat is top twee en zelfs de derde plek is goed; alles meer is mooi. De realiteit is duidelijk: die Champions Leauge-plek is nog niet zeker."

“Natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd, maar de realiteit is dat er nog 24 punten verdeeld worden tot het einde van het seizoen. De andere duels zijn net zo belangrijk.”

Opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.