Farioli: 'Ik hoop dat ik ook volgend seizoen nog gewoon zijn trainer ben bij Ajax'

Jorrel Hato heeft steeds meer bewonderaars over de grens. De pas negentienjarige verdediger heeft nu al 105 duels voor Ajax gespeeld en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Francesco Farioli.

Farioli hoopt dat Hato ook na de zomerstop het shirt van Ajax zal dragen. Aan de andere kant snapt de Italiaanse wel dat de linksback annex centrumverdediger reeds is genoemd bij onder meer Real Madrid, Liverpool en Chelsea.

''Ik denk het wel'', antwoordt Farioli op de vraag van Voetbal International of hij denkt dat Hato klaar is voor een Europese topcompetitie. ''Hij heeft een interessant profiel. En hij heeft zichzelf al bewezen tegen Spanje, toen hij waarschijnlijk een van de beste buitenspelers ter wereld (Lamine Yamal, red.) tegenover zich had.''

''Jorrel kan een geweldige carrière krijgen, als hij dezelfde houding weet vast te houden: zijn bescheidenheid en zijn verlangen om te werken en te leren. Maar ik hoop dat ik ook volgend seizoen nog gewoon zijn trainer ben!'', zo benadrukt Farioli, die vanwege een clausule tussentijds voor vijf miljoen euro kan vertrekken bij Ajax.

Hato kan wat betreft zijn nabije toekomst nog geen uitsluitsel geven. ''Ik denk dat ik persoonlijk kan terugkijken op een mooi seizoen uiteindelijk. Ik weet dat ik goede wedstrijden heb gespeeld, ook in Europa en bij het Nederlands elftal. Daar heb ik mezelf wel laten zien, denk ik.''

''Maar mijn gedachten zijn nu eerlijk gezegd niet bij een volgende stap. We hebben hier nog zes wedstrijden te gaan, die willen we allemaal winnen. Dan zien we van de zomer wel weer. Met Ajax Champions League spelen is natuurlijk ook mooi'', aldus Hato, die met Ajax hard op weg is naar de 37ste landstitel in de clubhistorie.

Hato beschikt bij Ajax over een contract dat nog ruim drie jaar doorloopt. Transfermarkt schat zijn transferwaarde momenteel in op 30 miljoen euro.