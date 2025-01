Extra druk op Alex Kroes: Ajax kan alternatief voor Raúl Moro vergeten

Andreas Schjelderup blijft bij Benfica, zo verzekert transferjournalist Fabrizio Romano woensdagochtend. Clubs uit Duitsland, Nederland en Spanje kunnen de komst van de twintigjarige linksbuiten uit hun hoofd zetten.

Afgelopen maandag beweerde het Portugese Record dat Ajax serieuze belangstelling zou hebben voor Schjelderup. De Noor zou in beeld zijn als alternatief voor Raúl Moro (Real Valladolid).

Daarbij werd direct vermeld dat de komst van Schjelderup eveneens ingewikkeld zou zijn. Romano schept woensdag duidelijkheid. “Benfica heeft na een aantal goede wedstrijden het besluit genomen dat Andreas moet blijven.”

“Nederlandse, Spaanse en Duitse clubs wilden hem, maar Benfica ziet Andreas als een toptalent voor het heden en de toekomst”, aldus Romano. De Italiaan noemt de naam van Ajax overigens niet specifiek.

Benfica betaalde in de winter van 2023 9 miljoen euro aan Nordsjaelland om de rechtsbenige Schjelderup over te nemen. Volgens Transfermarkt is de Noor, die als jeugdinternational acht keer scoorde in twaalf wedstrijden, 10 miljoen euro waard.

Schjelderup was dinsdagavond nog trefzeker voor Benfica op bezoek bij Farense (1-3 winst). Na een vroege achterstand bracht hij zijn club in minuut 56 langszij. Daardoor bekert Benfica verder naar de kwartfinales van de Taça de Portugal.

Het nieuws over Schjelderup kan ervoor zorgen dat technisch directeur Alex Kroes nog meer druk gaat zetten op Real Valladolid. Moro lijkt nog altijd topkandidaat te zijn om de vleugels bij Ajax te versterken.