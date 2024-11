Euforie rondom Ricardo Pepi bij PSV getemperd ''Hij is nog lang geen Luuk de Jong'

Valentijn Driessen tempert de euforie rondom Ricardo Pepi. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de aanvaller van PSV nog de nodige stappen moet zetten, ondanks het feit dat Pepi geregeld het net vindt in dienst van de koploper uit Eindhoven.

Driessen zag Pepi zaterdag een hattrick produceren tegen FC Groningen. ''Maar het blijven kruimels. Zelfs bij het nationale elftal van Amerika'', blijft de Eredivisie-watcher sceptisch over de stand-in van De Jong bij PSV.

''Zijn opvallende doelpuntenmoyenne in één van betere competities van de wereld, maar waar met afstand het slechtst wordt verdedigd, verleidde de Amerikaanse bondscoach hem een kans te geven in de basis nadat hij eerder voornamelijk de bank warm hield. In de dubbel tegen Jamaica scoorde Pepi beide wedstrijden, maar het was wel tegen de nummer 61 van de FIFA-wereldranglijst'', geeft Driessen direct aan op welk niveau Pepi acteerde.

''Alle ophef en commotie over Pepi, die eerder mislukte bij het Duitse Augsburg en met FC Groningen degradeerde, ten spijt: Pepi is nog lang geen Luuk de Jong'', zet Driessen zijn mening over de aanvaller uit de Verenigde Staten kracht bij.

De chef voetbal geeft direct aan waarom hij (voorlopig) zo over Pepi denkt. ''Pepi’s eerst doelpunt tegen FC Groningen – na een individuele actie snelheid maken en scoren – zal De Jong niet snel nadoen, maar zoals de speler uit het Texaanse El Paso een levensgrote kopkans verprutste, zou de Nederlander niet snel overkomen.''

Driessen adviseert PSV om De Jong zo lang mogelijk te koesteren. ''Hij is de onbetwiste aanvoerder die op 34-jarige leeftijd nog wekelijks kan leveren. Gelouterd met een van topvoetbalbagage overlopende rugzak is hij een voorbeeld binnen en buiten het veld en de baas in de kleedkamer.''

De Jong is een concurrent van Pepi, maar tevens iemand die in de optiek van Driessen als voorbeeld fungeert. ''Pepi moet blij zijn met PSV en De Jong als leermeester en geduld uitoefenen alvorens hij eerste spits in Eindhoven wordt.''

''En zich zeker niet laten opjutten door zijn zaakwaarnemer en kiezen voor een ongewis avontuur bij bijvoorbeeld Borussia Dortmund, waar hij zomaar op de bank kan belanden zonder daar ooit af te komen'', zo besluit Driessen.