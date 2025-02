ESPN kraakt 'heel matige' Ajax-speler tegen Fortuna Sittard: 'Hij stopt hier gewoon!'

Ajax rekende zondag met bijzonder veel moeite af met Fortuna Sittard (0-2) en mag zich derhalve de nieuwe Eredivisie-koploper noemen. ESPN-analist Bram van Polen was na afloop niet te spreken over het optreden van Bertrand Traoré, die een gefrustreerde indruk maakte.

Door het bijzonder slechte veld in Sittard gleden de spelers met grote regelmaat uit. Dat gold misschien wel het meest voor Traoré, die zijn frustratie niet kon verbergen en vlak na rust werd afgelost door Ajax-debutant Oliver Edvardsen.

Van Polen is van mening dat Traoré zich te veel liet afleiden door het veld én bepaald niet zijn honderd procent gaf. In de 54ste minuut van de wedstrijd dribbelde Fortuna-aanvaller Kristoffer Peterson zonder enige moeite langs de Burkinees.

"Ik vond dit typerend. Hij stopt hier gewoon! Hij doet helemaal niks en wandelt er maar een beetje achteraan." De actie van Peterson leverde niets op, waarna Traoré weer in balbezit kwam. Na een korte dribbel liet hij zich eenvoudig aftroeven door Mitchell Dijks. "Dit vond ik typerend."

"Dan heb je gewoon een veel gretigere en fellere Dijks die er overheen klapt. En dat gaat hij liggen, ja... Ik vond Traoré heel matig spelen", is het duidelijke oordeel van Van Polen. "Met zijn kwaliteiten zou hij elke wedstrijd het verschil moeten kunnen maken."

"Maar als je zo makkelijk gepasseerd wordt, en je doet niks... En dan krijg je weer de bal en dan verlies je dan bal op agressiviteit weer, niet één maar meerdere keren... Dat was niet al te best van Traoré."

Van alle spelers leek Traoré de meeste hinder te ondervinden van het erbarmelijke veld. "Iedereen moet ermee dealen", stelt Van Polen echter. "Dan kun je wel continu het veld de schuld geven, en het was ook heel irritant, maar dan is het wel de kunst om het te omarmen. Het was bizar. Je zag zó veel frustratie bij de Ajax-spelers."

Dankzij de zege staat Ajax in punten gelijk met PSV. Omdat de Amsterdammers een wedstrijd minder hebben gespeeld, staan zij voor het eerst sinds november 2022 bovenaan in de Eredivisie.