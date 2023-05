Erik ten Hag knikkert Tyrell Malacia uit basiself; ook Weghorst op de bank

Donderdag, 4 mei 2023 om 20:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:24

De opstelling van Manchester United voor het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion is bekend. Manager Erik ten Hag voert liefst vier wijzingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Aston Villa (1-0). Aaron Wan-Bissaka, Fred, Antony en Anthony Martial verschijnen aan de aftrap ten koste van Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Jadon Sancho en Marcel Sabitzer. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Doelman David De Gea heeft een viermansdefensie voor zich. Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Luke Shaw en Diogo Dalot vormen de achterhoede, terwijl het blok op het middenveld gevormd wordt door Fred en Casemiro. Bruno Fernandes speelt aanvallend op het middenveld; de flanken worden bestreken door Antony (rechts) en Rashford (links). De aanvalsleider is Martial. Bij Brighton ontbreekt Joël Veltman in de basis.

Met drie wedstrijden en twee punten minder dan Aston Villa en Tottenham Hotspur heeft nummer acht Brighton een Europees ticket voor het grijpen. De succesformatie van manager Roberto De Zerbi veegde Wolverhampton Wanderers zaterdag nog met liefst 6-0 van de mat, mede dankzij een dubbelslag van voormalig Mancunian Danny Welbeck. De spits is gewoon van de partij tegen United, in tegenstelling tot de geblesseerden Adam Lallana, Jakub Moder, Jeremy Sarmiento, Tariq Lamptey en Joël Veltman. Laatstgenoemde is een vaste kracht bij the Seagulls en De Zerbi heeft dan ook aangegeven hem graag te willen behouden. Brighton aast op revanche na de van United verloren halve finale van de FA Cup.

Het moet gek lopen wil United nog naast een Champions League-ticket grijpen. Toch kan puntenverlies in Zuid-Engeland betekenen dat onder meer nummer vijf Liverpool mogelijkheden ziet om zich alsnog bij de eerste vier te voegen. Het is goed voor te stellen dat United daadwerkelijk punten laat liggen in het Amex Stadium. Niet alleen vanwege de vorm van Brighton, maar ook de matige prestaties van de ploeg van Ten Hag buitenshuis. Van de laatste vier Premier League-wedstrijden werd er namelijk slechts één gewonnen. Scott McTominay en Raphaël Varane zijn nog niet fit genoeg om te spelen, maar dat duo wordt wel spoedig terugverwacht. Eerder dit seizoen leidde Pascal Gross Brighton naar een 1-2 zege op Old Trafford.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.