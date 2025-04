Eredivisie-speler doet boekje open over Goes: ‘Je mag hem niet en vindt hem een idioot’

Bryan Linssen laat bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN weten dat hij niet goed met Wouter Goes overweg kan. De spits van NEC vindt de verdediger van AZ ‘een idioot’.

Het duo stond recent tegenover elkaar en had het continu met elkaar aan de stok. “Er mag echt wel een keer wat geduwd en getrokken worden. Alleen dit was heel erg lang dat iemand jou echt zat te knijpen. Dan wordt het op een gegeven moment irritant. Dan ga je wat terugdoen. Ik heb liever dat iemand mij een kegel geeft, niets zegt en wegloopt”, begint Linssen.

De ervaren aanvaller had er op een gegeven moment genoeg van en smeet Goes naar de grond. Het tweetal kreeg allebei een gele kaart. “Je wordt geknepen, je gaat weer door en dan is het klaar. Maar dit duurde zó lang. Als ik jou hier begin te knijpen, dan zeg jij na drie seconden ook: wat ben je nou allemaal aan het doen kerel! Dat deed ik daar eigenlijk ook. Dan mag het, vind ik, wel bestraft worden”, uit Linssen zijn frustratie.

“Dan moet ik zelf ook opletten. Wat hij doet is irritant, maar je gaat jezelf dan ook uit de wedstrijd halen. Je mag hem niet en vindt hem eigenlijk gewoon een idioot, dan wil je dat hij met rood van het veld gaat. Maar ik werd na zestig minuten gewisseld…”, baalt de voormalig Feyenoorder.

Het knijpen was niet het enige irritante aan Goes, geeft Linssen aan: “Wat nóg irritanter was. Toen zij de 3-1 scoorden, kwam hij langs mij lopen en ging hij op zijn borst slaan en mij aankijken alsof hij de Champions League had gewonnen. Toen dacht ik: godsie dikkie, wat gebeurt me hier nou weer? Dus het was wel lekker dat het uiteindelijk nog 3-3 werd”, lacht de 34-jarige aanvaller.

Hans Kraay junior vindt de acties van de jonge AZ-verdediger niet door de beugel kunnen. “Dit heeft niets te maken met het zijn van een harde speler. Dat is duels spelen, tackelen, kopduels willen winnen ten koste van alles. Dan ben je een harde speler. Die voorwaardes heeft hij. Als hij die andere dingen achterwege laat, dan wordt hij nog beter”, stelt de analist.

Tafelgast Bram van Polen is het eens met Kraay. “Het is zonde, want het gaat hier vaak over. Terwijl hij echt een heel goede voetballer is. Hij heeft heel veel potentie”, ziet het clubicoon van PEC Zwolle.