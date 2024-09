Een 3 voor De Ligt bij het Nederlands elftal, dat twee absolute uitblinkers kent

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Duitsland in een boeiend gevecht de poulefase van de Nations League. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje en de invallers met minstens 45 minuten met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 7

De doelman had met een lange bal een groot aandeel in de snelle 1-0 van Oranje in de tweede minuut. Hij moest nadien tweemaal de gang naar het net maken, maar maakte desondanks wederom een redelijk solide indruk.

Denzel Dumfries: 7

De rechtsback werkte als vanouds keihard. Dumfries zag er niet goed uit bij de 1-2 van Duitsland, dat Oranje verraste met een lange bal. De verdediger maakte dat goed toen hij kort na rust van dichtbij de 2-2 binnenschoot.

Matthijs de Ligt: 3

De centrale verdediger begon niet eens slecht tegen Duitsland, maar ging net als zaterdag hopeloos in de fout kort voor rust. Zijn balbezit leidde de 1-1 in en voor Ronald Koeman was dat reden om De Ligt in de rust te wisselen.

Imago

Jan Paul van Hecke: 6

De verdediger van Brighton & Hove Albion maakte als vervanger van De Ligt zijn debuut in Oranje. Van Hecke bemoeide zich vooral met de standaardsituaties en werkte hard als collega van Virgil van Dijk achterin.

Virgil van Dijk: 5,5

De aanvoerder van Oranje liep volgens de kenners weer te vaak naar achteren, in plaats van zijn verdediging mee naar voren nemen. Na rust toonde Van Dijk zich wat agressiever en Duitsland leek ook wat minder gevaarlijk daardoor.

Nathan Aké: 6

De linksback van Oranje was betrouwbaar zoals altijd, totdat kort voor rust het noodlot toesloeg. Aké liep een vervelende spierblessure op en verliet het veld per brancard en met zichtbaar veel pijn.

Jurrien Timber: 6

De linksback van Arsenal werd kort voor rust opeens voor de leeuwen geworpen door Koeman. Jurrien Timber hield zich goed staande en was in zowel verdedigend als aanvallend opzicht van waarde voor Oranje.

Jerdy Schouten: 6,5

De controleur van PSV maakte ondanks een sterk EK geen toptransfer deze zomer. Schouten liet ook tegen Duitsland zien in de absolute top mee te kunnen, al haalde Koeman hem wel na 45 minuten naar de kant.

Tijjani Reijnders: 7,5

De middenvelder van AC Milan kreeg na twee minuten vrije doortocht richting het Duitse doel. Reijnders rondde beheerst af en was heel blij met de 1-0. In het restant van de boeiende clash in Amsterdam liet hij zien een vaste waarde te zijn voor Koeman.

Imago

Ryan Gravenberch: 8,5

De bij Liverpool helemaal opgeleefde Ryan Gravenberch had een heerlijke passje in huis op Reijnders. Rafael van de Vaart was halverwege lovend over de middenvelder, die na een tegenvallend EK zonder speeltijd op revanche aast.

Xavi Simons: 7

Xavi Simons was gretig en met name voor rust steeds betrokken bij de aanvallen van het Nederlands elftal. De aanjager, die op meerdere posities inzetbaar is, was eerst nog een twijfelgeval, maar lijkt het vertrouwen van Koeman te hebben gewonnen.,

Brian Brobbey: 8,5

De vaak bekritiseerde Brian Brobbey scoorde niet tegen Duitsland, maar was desondanks zeer belangrijk voor Oranje. Hij sleurde en werkte keihard en stelde Dumfries met goed lichaamswerk in staat om de 2-2 aan te tekenen.

Imago

Cody Gakpo: 6,5

De vleugelaanvaller van Liverpool, met drie goals topscorer van Oranje op het EK, was een beetje onzichtbaar in de beginfase. Na het eerste halfuur liet Gakpo zich steeds meer zien, al leverde dat Oranje niet de zege op.