Donny van de Beek: ‘Next level, dat had ik in Amsterdam nooit meegemaakt’

Zaterdag, 25 november 2023 om 07:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:54

Donny van de Beek is nog altijd blij en trots om speler van Manchester United te zijn, zo vertelt hij in een uitgebreid interview in De Telegraaf. De middenvelder heeft veelvuldig te kampen gehad met blessureleed en kwam dit seizoen nog maar twee minuten in actie in de Premier League, maar koestert desondanks geen wrok.

Van de Beek vertelt openhartig hoe hij zich heeft verbaasd over de grootte van de club United. "De mensen hebben het er vaak over dat dit een ’mega-club’ is. Dat klopt ook, maar dan nog kan je aan de buitenkant lastig zien hoe groot de club werkelijk is. Het is zo’n ongekend groot voetbalbolwerk", zegt hij. "De verwachtingen zijn daardoor extreem hoog."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar ondanks die enorme grootte van de club en de wisselvallige periode die United doormaakt, blijft het voor mij een heel warme club. Een familieclub ook. Er werken zoveel mooie en lieve mensen, daar bouw je als speler een band mee op. Die mensen zitten er al hun hele leven, van de materiaalman tot de dame achter de balie die ik elke ochtend zie. Er is zoveel passie voor hun club."

Als voorbeeld haalt Van de Beek zijn eerste seizoen aan, toen hij bij het uitrijden van de parkeergarage van zijn appartement al staande werd gehouden door uitzinnige fans die een handtekening wilden. "Dat had ik in Amsterdam nooit meegemaakt. Dit was even next level. Ik dacht: wow, ze weten al waar ik woon en staan gewoon de halve dag te wachten tot ik verschijn."

De middenvelder kan niet ontkennen dat hij op meer wedstrijden had gehoopt. "Maar je hebt met meer factoren te maken... Iedereen wil United weer succesvol maken, maar dat lukt niet en het is lastig om hier nu de vinger op de zere plek te leggen. Lelijke reacties krijg ik nooit, maar dat komt ook doordat ik altijd mijn best doe en alles wil geven voor de club. Dat waarderen de fans."

Van de Beek hoopt snel aan spelen toe te komen. "Als het niet bij Man United kan, dan bij een andere club. Ik denk dat dit een gezonde ambitie is. Kijk, ik ben altijd een liefhebber geweest. Ik ben helemaal crazy van voetbal. Ik verdien een goede boterham bij Man United, maar geld is nooit mijn drijfveer geweest. Ik wil elke dag genieten van mijn werk."

"Ik sta te stuiteren om weer wedstrijden te spelen", gaat Van de Beek verder. "De trainer maakt nu andere keuzes. We hebben een grote selectie en ik ben niet de enige die op de deur klopt. We zien in januari (de transferwindow is dan een maand open, red.) wel wat er gebeurt."