Doelman Bart Verbruggen blundert vlak voor duels Nederlands elftal op zeer pijnlijke wijze

Bart Verbruggen is zondagavond op pijnlijke wijze in de fout gegaan. De doelman van Brighton en Hove Albion kreeg aan het einde van de eerste helft in het duel met Tottenham Hotspur een schot van afstand van James Maddison te verwerken, maar de sluitpost van Oranje dook volledig over de bal heen.

Bij een 0-1 achterstand kreeg Verbruggen een schot om de oren van Maddison. Het schot van buiten het zestienmetergebied leek absoluut houdbaar, maar de keeper van Brighton tastte volledig mis: 0-2.