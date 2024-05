Dit is Feyenoord-target Derek Cornelius: de Canadese opvolger van David Hancko?

Derek Cornelius, staat in de schijnwerpers. Volgens geruchten ziet Feyenoord de verdediger van Malmö FF als een mogelijke opvolger van David Hancko. Na een buitengewoon indrukwekkend debuutseizoen in het Zweedse voetbal heeft hij bij het begin van zijn tweede jaar nog meer vooruitgang geboekt. Met twee titels al op zak sinds zijn aankomst bij Malmö FF in het begin van 2023, lijkt hij klaar te zijn voor een stap naar een hoger niveau, waarbij vele Europese clubs, waaronder Feyenoord en Ajax naar verluidt interesse tonen. Analyse van deze Canadese verdediger in Zweedse dienst.

Wie is hij?

Geboren in het Canadese dorp Ajax (!) als zoon van Caribische ouders, respectievelijk uit Barbados en Jamaica, verhuisde Derek Cornelius op zestienjarige leeftijd naar de Duitse stad Lübeck om zijn droom om profvoetballer te worden na te jagen. Hij begon in de regionale competities bij Lübeck en Neumünster voordat hij de overstap maakte naar het Servische voetbal, waar hij zich bij FK Jabor Ivanjica in de hoogste divisie mocht bewijzen. Nog voor zijn twintigste was hij een vaste waarde en kreeg hij de nodige aandacht in zijn geboorteland Canada.

MLS-club Vancouver Whitecaps verzekerde zich snel van Cornelius zijn handtekening, maar hij wist zich daar niet echt te onderscheiden op het hoogste niveau. Daarom werd de verdediger uitgeleend aan het Griekse Panetolikos, waar hij echt naam voor zichzelf maakte en erg gewaardeerd werd vanwege zijn sterke en onverschrokken optredens. Dit leverde hem uiteindelijk de overstap op naar de Zweedse grootmacht Malmö FF, waar hij sindsdien alleen maar vooruitgang heeft geboekt en vorig jaar de landstitel veroverde. En alsof dat nog niet genoeg was, pakte hij onlangs ook nog de Zweedse beker.

Cornelius is nu een van de absolute topspelers in de Zweedse Allsvenskan. Er gaan geruchten dat veel grotere clubs hem nauwlettend volgen, wat betekent dat hij deze zomer wellicht een fraaie transfer kan maken. Malmö heeft van nature een sterk financieel fundament, door jarenlang mee te doen in Europese competities, waaronder drie keer de groepsfase van de Champions League. Zij hoeven hem dus niet per se te verkopen, maar zouden met een goed bod wellicht toch over kunnen gaan tot de verkoop van hun verdediger, waarschijnlijk voor een bedrag rond de tien miljoen euro.

Wat doet hij goed?

Derek Cornelius is een centrumverdediger met een fysiek imposante verschijning en een indrukwekkend verdedigend profiel. Hij leest het spel goed en is proactief in het aangaan van duels, waardoor aanvallers geen tijd krijgen aan de bal. Hij gebruikt zijn kracht en snelheid om hen te neutraliseren. Zijn duels zijn een van zijn grootste kwaliteiten, waarbij hij ongelooflijk sterk is in de lucht en zijn tackles goed getimed zijn. Met zijn lengte van 1.88 meter en gewicht rond de 90 kilo is Cornelius ook dominant in de lucht.

Hij zet vroeg druk op aanvallers, waarbij hij zijn fysieke kenmerken gebruikt om het duel met een speler aan te gaan of op snelheid een interceptie in te zetten voordat de tegenstander de bal kan controleren. Zijn scherpe bewustzijn stelt hem ook in staat om ruimtes af te dekken, passes achter de verdediging te lezen en proactief in te zakken om een voorsprong te nemen op aanvallers, zelfs als die op snelheid op hem af komen. Met 6,88 intercepties per wedstrijd in 2024 hebben slechts zeven andere Allsvenskan-verdedigers de bal vaker onderschept. Indrukwekkender nog is dat Cornelius daarbij relatief weinig overtredingen begaat, wat zijn uitstekende timing in het ingrijpen bevestigt.

Deze kwaliteit is onschatbaar voor een centrumverdediger, omdat hij het spel vroeg onderbreekt en geen vrije trappen weggeeft. Zijn positiespel is intuïtief, waarbij hij regelmatig op de juiste plaats staat om voorzetten en passes in het strafschopgebied te onderscheppen. Doordat Cornelius goed aanvoelt wanneer hij los moet komen van tegenstanders en zijn positie moet aanpassen, staat hij vaak op de juiste plek op het juiste moment.

In bovenstaande situatie laat hij de AIK-aanvaller achter zich rennen, wetende dat die buitenspel staat. In plaats daarvan behoudt Cornelius de verdedigende linie en dekt hij het dichtstbijzijnde deel van het strafschopgebied af wanneer de bal wijd wordt gespeeld. Hierdoor kan hij moeiteloos de daaropvolgende voorzet wegkoppen, een vaak voorkomend patroon waarbij hij kopduels wint en gevaarlijke lage voorzetten verijdelt.

Cornelius heeft dit seizoen een stap vooruit gezet in zijn verdedigende spel, hoewel het de moeite waard is om te vermelden dat de Zweede Allsvenskan op het moment van schrijven pas zeven wedstrijden onderweg is. Hij is beter ingespeeld in het team in vergelijking met vorig seizoen en dat zie je duidelijk terug. Cornelius behoort tot de top zes van centrale verdedigers qua gewonnen duels, zowel op de grond als in de lucht, terwijl hij vorig jaar meer een gemiddelde Allsvenskan-centrumverdediger was op dit gebied. Het feit dat Malmö zijn eerste competitienederlaag leed in de zevende speelronde, toen Cornelius ontbrak tegen Elfsborg (3-1), laat zien hoe belangrijk hij is voor de defensieve stabiliteit van het elftal.

Waar kan hij zich verbeteren?

Hoewel Cornelius indrukwekkend is op defensief gebied, kunnen er vraagtekens worden gezet bij zijn balvaardigheid. In de Allsvenskan van vorig seizoen hadden maar liefst 78% van de centrale verdedigers meer gecombineerde runs en passes vooruit per wedstrijd dan hij. Dit seizoen zijn zijn prestaties op dat vlak verbeterd, maar hij blijft nog steeds achter met 60%. Dat is nog steeds aan de lage kant voor een basisspeler in het beste team van de competitie. Bij Malmö heeft hij de routinier Pontus Jansson (met ervaring in de Serie A en Premier League) naast zich spelen, die erg comfortabel is aan de bal en ervoor zorgt dat de bal naar voren wordt gebracht. Zijn beperkingen aan de bal zijn echter een punt van zorg voor teams die op balbezit spelen, waarbij het op beide verdedigers wil kunnen rekenen in de opbouw.

Hoewel Cornelius adequaat, maar zeker niet uitstekend, is in zijn korte passing, is zijn passing over grotere afstand een duidelijke zwakte. Hij probeert nauwelijks het spel te verleggen en speelt over het algemeen weinig lange ballen. Als hij dat wel doet, is het slagingspercentage relatief laag. Vorig seizoen speelde hij slechts 3,07 lange passes per wedstrijd, waarvan veel als clearances, met een slagingspercentage van 48,72%, een van de slechtste in de competitie. Dit jaar is dat percentage gestegen tot 54,55%, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.

Door zijn omvang en brede postuur is hij niet bijzonder beweeglijk, wat hem moeite kost om soepel te draaien wanneer hij behendige tegenstanders tegenover zich heeft. Zijn voetenwerk is solide, net als zijn zijwaartse lichaamshouding bij een-tegen-een-situaties, maar als grote en zware speler kan hij niet snel draaien. Daarnaast, zoals eerder aangeroerd, leidt zijn agressieve manier van verdedigen tot veel tackles en onderscheppingen, maar soms stapt hij ook onnodig in en kan hij worden uitgespeeld door slimme kapbewegingen van aanvallers. Over het algemeen wint hij echter de bal in deze situaties of houdt hij tegenstanders voldoende op om de snelheid uit een tegenaanval te halen.

Wat brengt de toekomst?

Wat we over Cornelius kunnen concluderen, is dat hij zeker klaar is voor een stap omhoog nu hij verdedigend zo dominant is in een lagere Europese competitie zoals de Zweedse Allsvenskan. Of hij zich ook staande kan houden bij een club die meedoet om winst van de Eredivisie, blijft afwachten. Hoewel Cornelius enkele aantrekkelijke sterke punten heeft, kunnen zijn beperkingen aan de bal een probleem zijn als hij wordt gevraagd om op te bouwen, vooral onder druk. Het zal waarschijnlijk even duren voordat hij zich volledig kan aanpassen aan het hogere niveau, maar zijn ervaring met voetballen door heel Europa, samen met zijn bewezen vermogen om te leren en zich aan te passen aan verschillende omstandigheden, zal hem hoogstwaarschijnlijk helpen en hem op weg helpen om zich ook in een betere competitie staande te houden.

Als linksbenige centrale verdediger is het twijfelachtig of Ajax hem werkelijk nodig heeft, gezien de aanwezigheid van jonge talenten zoals Jorrel Hato en Ahmetcan Kaplan. Daarom zou hij mogelijk beter passen bij Feyenoord, waar hij David Hancko zou kunnen vervangen, die door verschillende Europese topclubs wordt gevolgd. Hancko is beter aan de bal, dus een kleine aanpassing in speelstijl zou wellicht nodig zijn, terwijl Cornelius uitblinkt in defensieve kwaliteiten in vergelijking met de Slovaak.

Derek Cornelius vs. David Hancko

Het is duidelijk te zien dat het twee verschillende types spelers zijn. Defensief gezien is de Canadees assertiever. Hij wint meer duels, zowel op de grond als in de lucht, en is ook veel actiever, met ruim 72% meer geslaagde verdedigende acties per wedstrijd. Zijn intercepties, waar we eerder al op wezen, vallen echt op. Ze zijn eigenlijk de belangrijkste reden voor het hogere volume aan geslaagde verdedigende acties in het algemeen. Wel moet worden opgemerkt dat Cornelius over het algemeen tegen mindere tegenstanders speelt dan Hancko in de Eredivisie, en het is afwachten hoe hij het zal doen tegen sterkere aanvallers dan die in Zweden spelen.

Hancko is daarentegen een betere speler aan de bal, zelfverzekerder in het spelen van lange passes en spelverplaatsingen vanaf de linkerkant van de defensie. Hij speelt regelmatig voorwaartse passes om de linies van de tegenstander te doorbreken, zowel over de linkerzijde als centraal naar de middenvelders. Zijn hogere statistieken voor progressieve passes (passes die het spel vooruit helpen en mogelijkheden creëren voor het eigen team, dus hieronder vallen niet de ‘tikkies breed’), zowel in het aantal pogingen als in het aantal succesvolle, spreken hier ook boekdelen over.

Het feit dat hij enkele wedstrijden als linksback heeft gespeeld, heeft zijn progressiecijfers waarschijnlijk enigszins opgestuwd, maar desalniettemin zijn de verschillen tussen de twee spelers aanzienlijk. Hancko laat regelmatig zien waarom hij wordt begeerd door Europese topclubs, met zijn kalmte in balbezit, erop gericht om de opbouw te dicteren en te controleren. Cornelius daarentegen geeft er de voorkeur aan om het simpel te houden en anderen de bal naar voren te laten brengen voor zijn team.

Een deel van de reden voor zijn beperkingen aan de bal is de manier waarop Cornelius de bal controleert. Wanneer hij de bal ontvangt in situaties zoals die hierboven, heeft hij de kans om zijn lichaam volledig te draaien om meer opties voor voorwaartse passes te creëren, zowel breed als kort naar links en mogelijk naar een van de spitsen als zij een beweging maken om de bal te ontvangen. In plaats daarvan stopt hij eenvoudigweg de bal, wat betekent dat hij gedwongen wordt om een veilige pass te spelen naar zijn centrale verdedigingspartner vanwege een gebrek aan betere opties.

Zijn onwennige houding met de bal aan zijn voeten zorgt ervoor dat hij moeite heeft om adequaat op te bouwen. Hij lijkt nooit helemaal op zijn gemak te zijn in balbezit. Doordat hij de bal niet goed genoeg behandelt met zijn eerste balcontact zijn z’n opties beperkt en moet hij vaak terugvallen op de meest veilige optie.

In vergelijking daarmee bepaalt David Hancko het spel met meer elegantie en is verrassend behendig voor zijn postuur. Bij ontvangst van de bal kijkt hij naar voren en ligt het speelveld direct open om meer opties voor passes te creëren.

Feyenoord zal zijn speelstijl aan de linkerkant van de centrale verdediging anders moeten gaan invullen met Derek Cornelius in plaats van David Hancko. Of ze dit ook weerhoudt om een bod uit te brengen op hem is nog afwachten. Eén ding is zeker: Derek Cornelius kan de stap naar het volgende niveau maken en een topper worden in de Eredivisie. Voorwaarde is wel dat hij wordt gekoppeld aan een centrale verdediger naast hem die goed kan voetballen en opbouwen (zoals bijvoorbeeld Thomas Beelen).

Een overstap naar Ajax ligt minder voor de hand gezien de aanwezige verdedigers en prioriteiten op de transfermarkt. Deze overstap zou nog meer van Cornelius vragen dan hun Rotterdamse rivalen gezien de weinig stabiele verdediging dit seizoen. Maar hij zou een optie kunnen zijn om in een driemansverdediging iets anders te bieden centraal achterin en de lekke defensie echt te verstevigen. In feite zou een overstap naar Ajax een soort coming-full-circle moment zijn, aangezien hij geboren is in Ajax, Ontario.

Deze analyse is geschreven door Dennis Liljeberg, een Zweedse voetbalscout en analist en onderdeel van 360 scouting.

