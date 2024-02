Derksen reageert heel cynisch als Genee over Vermeulen en AZ begint

Johan Derksen reageert dinsdag in Vandaag Inside op cynische wijze op het nieuws dat Arno Vermeulen wel wat ziet in het algemeen directeurschap bij AZ. De sportcommentator annex verslaggever stelde zich maandag kandidaat, enkele uren na het nieuws dat Robert Eenhoorn na dit seizoen vertrekt als algemeen directeur van AZ.

"De Witte Chinees, oftewel Arno Vermeulen, wil zich gaan melden bij de directie van AZ", opent presentator Wilfred Genee dinsdagavond het item over Vermeulen en zijn open sollicitatie in Alkmaar.

"Daar heeft hij het volste recht toe. En wat heel prettig voor hem is: geen kijker zal er bezwaar tegen maken", aldus Derksen met het nodige gevoel voor cynisme. "Maar denk je niet dat ze hem zullen gaan missen bij Studio Voetbal?", wil Genee nog weten van Derksen, die duidelijk antwoordt: "Nee, nee."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Genee voegt toe dat Vermeulen een 'enorme fan' is van AZ, maar ook daar is Derksen niet van onder de indruk. "Hij heeft daar als kind op de tribune gestaan, hé", mengt tafelgenoot René van der Gijp zich in de discussie over de mogelijke stap van Vermeulen naar AZ.

Serieuze optie

“Wat er waar is van het gerucht dat ik wel algemeen directeur van AZ zou willen worden? Haha, ik zei vandaag (maandag. red) in een podcast toen het nieuws binnenkwam dat ik wel even een sollicitatiebrief zou gaan sturen”, gaf Vermeulen maandag aan in

"Nou kijk, ik kom wel uit Alkmaar en het is echt mijn club. Om te werken bij een club waar je als jongetje op de tribune zat heeft in de verte iets uitdagends. Maar ik ben journalist, en geen directeur van een voetbalclub.”

“Of ik het zou willen? Ik zeg geen 'nee'. Misschien boeit het me wel enorm. Het is nooit eerder op mijn pad gekomen. Ik weet ook niet of het nu wel op mijn pad komt. Wat ik zou kunnen toevoegen bij AZ?”

“Ik heb deze baan nooit eerder gehad. Wel denk ik dat het handig is dat je als journalist al lang deel uitmaakt van de voetballerij. Ik heb voor een deel ervaring met leidinggeven, dat heb ik bij de NOS ook gedaan.”

“Er zijn best wat raakvlakken. Er zijn journalisten die ook wel in een andere rol in de voetballerij kunnen zitten”, benadrukte Vermeulen. “Ted van Leeuwen heeft ook aardig aansluiting gevonden.”

"Of ik me opwerp als kandidaat? Misschien gaat dat te ver. Maar ergens vind ik het wel interessant", besloot hij. Kenneth Perez en Martijn Krabbendam zien het als een open sollicitatie. "Hij is beschikbaar", gaf het duo aan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties