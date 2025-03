Woeste Liverpool-coach Arne Slot maakte serieus dreigement naar scheidsrechter Michael Oliver

De FA heeft tekstueel duidelijk gemaakt voor welke felle woorden Arne Slot een schorsing van twee wedstrijden opgelegd heeft gekregen. De Nederlandse oefenmeester zit momenteel - samen met assistent Sipke Hulshoff - de straft uit die hij kreeg tegen Everton.

Na afloop van de Merseyside Derby liet Slot de emoties de overhand krijgen. Direct na het laatste fluitsignaal ontstond een vechtpartij op het veld, eerst tussen Liverpool-middenvelder Curtis Jones en Everton-middenvelder Doucouré, maar al snel bemoeiden bijna de hele elftallen zich ermee.

Toen het opstootje al min of meer voorbij was, gaf Slot een hand aan arbiter Michael Oliver. De manager van Liverpool zei vervolgens nog iets tegen de scheidsrechter. Dat schoot volledig in het verkeerde keelgat bij de leidsman, die een rode kaart uit zijn broekzak haalde.

Lang was onduidelijk wat Slot precies had gezegd tegen de scheidsrechter van dienst. Nu blijkt uit een openbaar document van de FA waarvoor de Nederlander twee duels moet brommen. De eerste van die twee, tegen Newcastle United, werd gewonnen door interim-hoofdcoach John Heitinga.

"De spanningen liepen hoog op en er werd beweerd dat Slot zijn gedrag agressief was en dat hij op confrontatie uit was. Er werd daarna beweerd dat Slot beledigende taal gebruikte tegen de scheidsrechter."

Slot zou onder meer hebben gezegd dat de wedstrijdleider in het voordeel van Everton aan het fluiten was. "You gave them f*cking everything", zou de voormalig coach van SC Cambuur, AZ en Feyenoord Oliver hebben toegebeten.

Daarna zei Slot: "I hope you are proud of that performance", aldus het FA-document. Een minuut later werd Oliver weer benaderd door Slot, die de handen van de official schudde en nog een keer dreigende woorden uitte jegens de leidsman. "If we don't win the league, I'll f*cking blame you."