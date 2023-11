De Boer ziet ‘type De Bruyne’ rondlopen bij Ajax: ‘Dat heeft hij ook allemaal’

Zondag, 19 november 2023 om 21:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:02

Ronald de Boer is gecharmeerd van Kristian Hlynsson, zo vertelt hij zondagavond in de studio bij Ziggo Sport. De Boer ziet in de middenvelder van Ajax een speler met potentie en betoogt dat Hlynsson een speelstijl heeft die doet denken aan Kevin De Bruyne.

"Hij is een soort type Christian Eriksen, of een type De Bruyne", begint de analist over Hlynsson. "Hij is zo'n soort type, maar ik zeg niet dat hij dat niveau gaat halen." De Boer vertelt De Bruyne met eigen ogen te hebben zien spelen in de tijd dat de Belg nog bij VfL Wolfsburg onder contract stond.

"Dat loopvermogen, heel makkelijk van zestien naar zestien. Dat kan hij (Hlynsson, red.) ook. Geweldig schot, goede passing, goede oriëntatie van waar hij staat. Dat heeft Hlynsson allemaal ook", aldus De Boer.

"In potentie heeft hij alles om een goede speler te worden. Het niveau van De Bruyne is maar voor heel weinig spelers weggelegd, maar ik vind het een speler met potentie", besluit de broer van Frank.

Hlynsson is dit seizoen bezig aan zijn definitieve doorbraak bij Ajax. Hij kwam deze voetbaljaargang zeven keer in actie namens het eerste van de Amsterdammers, met twee doelpunten tot gevolg. Die beide goals maakte hij in het verloren Eredivisieduel met FC Utrecht (4-3).

De IJslander maakte in 2021 al zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Destijds mocht Hlysson in de KNVB Beker opdraven tegen BVV Barendrecht (4-0 winst). In die wedstrijd maakte hij ook meteen zijn eerste doelpunt namens Ajax.

Overheveling naar eerste selectie

Begin deze maand werd bekend dat Hlynsson definitief deel uitmaakt van de eerste selectie in de Johan Cruijff ArenA. Trainer John van 't Schip beloonde de middenvelder daarmee voor zijn goede prestaties dit seizoen tot dusver. Hlynsson houdt zich dit seizoen ogenschijnlijk makkelijk staande tussen alle onrust en plukt daar nu de vruchten van.