Het is nog altijd niet bekend waar Davy Klaassen volgend seizoen speelt. De middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Ajax en zou die graag verlengen. Mocht dat niet gebeuren, staat hij open voor een avontuur bij Trabzonspor in Turkije, zo meldt Fanatik.

Klaassen werd afgelopen zomer transfervrij opgepikt door Ajax en dat is een schot in de roos gebleken. Door de late komst was hij in de eerste seizoenshelft uitgesloten van Europees voetbal, maar in de Eredivisie wist hij veelvuldig zijn stempel te drukken.

Klaassen heeft opnieuw een belangrijke rol in het elftal van Francesco Farioli en zou graag zijn aflopende verbintenis verlengen. “Als Ajax wil, komen ze wel. Ik heb nu vertrouwen in het plan van de beleidsbepalers. Ik sta vol achter hun idee. Als alles hetzelfde was als twee jaar geleden, was ik niet gekomen”, zei Klaassen eerder tegenover Ajax Life.

Later voegde zijn zaakwaarnemer, Bas Schothorst, daar bij ESPN nog wat aan toe. “Davy ziet een nieuw contract bij Ajax zeker zitten. Hij is een echte Ajax-man. Hij heeft het uitstekend gedaan, onder meer tegen PSV waarin hij Ajax beslissend heeft geholpen. Ook zijn persoonlijkheid speelt een grote rol in de kleedkamer en het succes van Ajax.”

Mocht het niet tot een contractverlenging komen, dan staat Klaassen open voor een avontuur in Turkije, zo weet Fanatik. Trabzonspor zou de 32-jarige middenvelder hoog op het lijstje hebben gezet.

“Hij staat ervoor open om zijn carrière in Turkije voort te zetten, mits Ajax hem geen nieuw contract aanbiedt.” De directie van Trabzonspor zou ‘in nauw contact staan’ met het management van Klaassen.

Het lijkt er inmiddels sterk op dat Klaassen op weg is naar alweer zijn zesde landstitel met Ajax. De Amsterdammers hebben een voorsprong van zeven punten op PSV, dat nog een wedstrijd te goed heeft.