Danny Makkelie reageert op nare gebeurtenis tijdens NEC - Willem II: 'Ik gaf hem een omhelzing, puur op gevoel'

Danny Makkelie heeft zondagmiddag op zijn LinkedIn-pagina gereageerd op de heftige gebeurtenis tijdens NEC – Willem II. Dirk Proper en Koki Ogawa kwamen lelijk in botsing, waarna eerstgenoemde gewisseld moest worden. De schrik zat er ook bij de scheidsrechter goed in, schrijft hij.

Het ging in de 41ste minuut van de wedstrijd mis bij een kopduel. Ogawa en Proper gingen beiden voor de bal en kwamen zeer ongelukkig met elkaar in botsing, hoofd tegen hoofd. Proper werd daarbij het zwaarst getroffen en bleef direct roerloos op het veld liggen.

NEC-verdediger Iván Márquez ging direct naar Proper toe om hem op zijn zij te leggen, waarschijnlijk om te voorkomen dat de middenvelder zijn tong zou inslikken. Spelers van beide teams gingen daarna om het slachtoffer heen staan, om het zicht af te schermen, zodat de medici in alle rust hun werk konden verrichten. Daarna werd er ook een scherm het veld opgebracht, die door de spelers werd vastgehouden.

De schrik was van het gezicht van de spelers van NEC en Willem II af te lezen. Na een minutenlange behandeling op het veld werd Proper per brancard weggedragen. Kento Shiogai kwam als invaller in het veld.

Ook indruk gemaakt op Makkelie

Makkelie gaat op LinkedIn in op de nare gebeurtenis. “Voetbal is soms keihard, en tegelijk ook ongelooflijk menselijk. Tijdens NEC – Willem II lag het spel zaterdag lange tijd stil na een afschuwelijke botsing tussen Proper en Ogawa. Als scheidsrechter ben je op zo’n moment geen wedstrijdleider meer, maar allereerst mens.”

“Ondanks mijn achtergrond bij de politie, waar ik wel wat gewend ben, zag dit er niet goed uit en zat de schrik er ook bij mij goed in. De reactie van de spelers was indrukwekkend: NEC’ers en Willem II’ers troostten elkaar en vormden samen een kring om Proper heen, om hem bescherming en privacy te geven. Een stil moment van verbroedering, waarin clubkleuren ineens niet meer tellen.”

“Het medisch personeel kwam direct in actie en handelde doortastend. Gelukkig was Dirk snel weer bij kennis en werd hij met voorzichtig optimisme richting het ziekenhuis gebracht. Ik hoop oprecht dat hij goed herstelt en dat het snel weer beter met hem gaat. Ook de emoties bij anderen waren zichtbaar. Márquez was zichtbaar aangeslagen toen ik het spel wilde hervatten. Ik gaf hem op dat moment een omhelzing, puur op gevoel. Soms is dat het enige juiste wat je kunt doen.”

Imago

“Even later moest ik het spel opnieuw onderbreken na signalen vanuit het publiek, vanwege een onwel wording op de tribune. Ook daar kwam het medisch team snel in actie. Gelukkig kon de supporter na een behandeling zelfstandig het stadion verlaten. Voetbal draait om strijd, passie en resultaat. Maar op dit soort momenten herinnert het ons er ook aan dat we boven alles gewoon mensen zijn. En dat is misschien wel het mooiste van dit spel”, aldus Makkelie.