Danny Makkelie bij Studio Voetbal: 'Ik verbaas me over de kritiek die hier op is...'

Danny Makkelie heeft zondagavond in NOS Studio Voetbal toelichting gegeven op een aantal cruciale arbitrale beslissingen uit het Eredivisie-weekend. Zo verdedigde de topscheidsrechter een controversiële beslissing die collega Jeroen Manschot nam bij PEC Zwolle - PSV (3-1). "Ik begrijp de kritiek hierop niet", aldus Makkelie.

Als eerst komt de strafschop die PSV toegekend kreeg ter sprake. PSV-aanvaller Ivan Perisic kroop handig voor Eliano Reijnders en werd aangetikt door laatstgenoemde. "Ik vind het absoluut een penalty", zegt Makkelie.

"Ik verbaas me dat er kritiek was op die beslissing. De verdediger wil een bal trappen. Hij is te laat en schopt de aanvaller. Dit is gewoon je tegenstander ten val brengen. Hij neemt hier zelf het risico, hij schopt de aanvaller. Als dit geen penalty is, weet ik het ook niet meer. Hij raakt de bal niet", zegt Makkelie stellig.

Arno Vermeulen hoort het verhaal van Makkelie hoofdschuddend aan. "Je moet geen verdediger worden hoor, want die mogen echt helemaal niks meer. Ik vind het geen penalty. Die verdediger mag toch voor de bal gaan?", aldus de chef voetbal van de NOS. "Ja, maar dan moet hij wel de bal raken", pareert Makkelie.

Daarna worden beelden getoond van het vanwege buitenspel afgekeurde doelpunt van Nick Fichtinger. Daarbij werd Noa Lang, die buitenspel ophief, over het hoofd gezien door de VAR. "Dat is een foutieve beslissing geweest, met name van de VAR", geeft Makkelie toe.

"Op het veld werd getwijfeld of de spits (Dylan Mbayo, red.) het zicht van de keeper belemmerde", aldus Makkelie over het afgekeurde doelpunt van PEC. "De VAR zoomde daarop in, maar daardoor verdween Noa Lang uit beeld."

Manschot werd naar de zijlijn geroepen om de beelden te bekijken, maar kreeg het verkeerde beeld voorgeschoteld. "Dat kun je Jeroen Manschot niet kwalijk nemen, want Manschot kreeg het ingezoomde beeld, dus zonder Lang."

Het hele arbitrale korps baalt van de fout, zegt Makkelie. "Het blijft mensenwerk, maar dit is een fout die je niet wil maken. Het mag niet gebeuren, maar het is gebeurd. We mogen als arbitrage blij zijn dat PEC wint, anders wordt het wel een groot probleem."