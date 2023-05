Dagblad van het Noorden oogst veel lof met statement over Groningen - Ajax

Maandag, 15 mei 2023 om 12:08 • Tom Rofekamp

Het Dagblad van het Noorden heeft maandag de handen op elkaar gekregen met een statement in de ochtendeditie. In plaats van het wedstrijdverslag van FC Groningen - Ajax gebruikte de krant de paginaruimte om de gebeurtenissen in de Euroborg te veroordelen. Groningen - Ajax werd zondag al na negen minuten gestaakt wegens misdragingen van de supporters.

Een vak met boze aanhangers van FC Groningen saboteerde zondag de wedstrijd door tot tweemaal toe massaal vuurwerk op het veld te gooien. Al in de zesde minuut kon scheidsrechter Jeroen Manschot niet anders dan fluiten voor een afkoelperiode van vijftien minuten. De hervatting duurde minder dan drie minuten: toen werd er weer vuurwerk het veld opgegooid vanuit hetzelfde vak. Manschot kreeg toen van boven het signaal om het duel definitief te staken.

Er viel dus weinig van een wedstrijdverslag te maken, zo concludeerde ook het Dagblad van het Noorden. De regiokrant van Groningen en Drenthe liet de paginaruimte niet onbenut. "Op deze pagina had het wedstrijdverslag van FC Groningen - Ajax moeten staan. Maar met sport hadden de gebeurtenissen in de Euroborg gistermiddag helemaal niets te maken. Dat leest u daarom op de nieuwspagina's", zo valt er te lezen in de maandageditie.

Sterk statement van Dagblad van het Noorden inzake de trieste sabotage van FC Groningen-Ajax gisteren. pic.twitter.com/Zw2VD9Vo3f — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 15, 2023

De redactie van de krant wenst zowel FC Groningen als diens supporters 'veel wijsheid en sterkte bij het voorkomen van dit ondermijnend gedrag rond een sportevenement'. Dat kan op lof rekenen bij collega-journalisten. "Sterk statement inzake de trieste sabotage van FC Groningen - Ajax gisteren", zo schrijft Jeroen Kapteijns van de Telegraaf. Onder meer de NOS, het Algemeen Dagblad, RTL en de Stentor hebben de actie van hun collega's in het noorden ook al gedeeld. Het duel tussen Groningen en Ajax wordt overigens komende dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld.