Cristiano Ronaldo noteert 2e hattrick op rij in verpletterende 0-8 zege Al-Nassr

Al-Nassr en in het bijzonder Cristiano Ronaldo hebben er dinsdagavond geen gras over laten groeien. De Saudische ploeg liet helemaal niets heel van opponent Abha Club: 0-8. Cristiano Ronaldo was de grote man met drie goals én twee assists, in slechts 44 (!) minuten tijd.

Bijzonderheden:

De eerste twee doelpunten van Ronaldo kwamen voort uit een directe vrije trap. Zijn eerste vrije trap was laag en hard, maar wel door het midden. De snelheid en kracht van de bal verraste doelman Ciprian Tatarusanu (ex-AC Milan) echter compleet.

De tweede vrije bal, meer aan de linkerkant van de zestien, draaide de Portugeel over de muur en in de linkerhoek. Tatarusanu stond aan de grond genageld. Ex-Liverpool-ster Sadio Mané tekende voor de 0-3. De Senegalees schoot op aangeven van Ronaldo raak.

Ronaldo completou o hat-trick na primeira parte com uma chapelada ?? pic.twitter.com/hvX0zh4LDE — B24 (@B24PT) April 2, 2024

Ronaldo's derde doelpunt was niet minder fraai. Hij verraste de uitgekomen Roemeense sluitpost met een knappe stift: 0-4. Het betekende zijn tweede hattrick op rij, nadat hij het net tegen Al-Tai ook al drie keer deed bollen.

Bij de 0-5 leverde de Portugese steraanvaller bovendien de assist op Abdulmajeed Al Sulaiheem, waardoor hij in 44 minuten bij alle vijf (!) doelpunten betrokken was. In het tweede bedrijf liep Al-Nassr zonder de in de rust gewisselde Mané en Ronaldo uit naar 0-8, door doelpunten van Abdulrahman Ghareeb en Abdulaziz Al Elewai (2x).

Abha Club - Al-Nassr 0-8

11' 0-1 Cristiano Ronaldo21' 0-2 Cristiano Ronaldo33' 0-3 Sadio Mané (assist: Cristiano Ronaldo)42' 0-4 Cristiano Ronaldo44' 0-5 Abdulmajeed Al Sulaiheem (assist: Cristiano Ronaldo)51' 0-6 Abdulrahman Ghareeb63' 0-7 Abdulaziz Al Elewai86' 0-8 Abdulaziz Al Elewai