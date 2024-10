Commentator van ESPN ziet ouderwetse ‘Kuipvrees’ bij speler van Feyenoord

De prestaties van Feyenoord-spits Ayase Ueda blijven een veelbesproken item in de Nederlandse voetbalmedia. Hoewel de Japanse spits trefzeker was tegen FC Twente (2-1 winst), is het journaille lang niet overtuigd van zijn kwaliteiten. In Voetbalpraat laat Vincent Schildkamp zelfs het woord ‘Kuipvrees’ vallen.

Feyenoord nam de inmiddels 26-jarige Ueda in de zomer van 2023 voor 8 miljoen euro over van Cercle Brugge. Sindsdien kwam hij 1.618 minuten in actie, verdeeld over 47 optredens. De teller staat vooralsnog op zeven doelpunten en drie assists.

In Voetbalpraat bespreekt de vaste kern van ESPN de huidige situatie van Feyenoord. Schildkamp is van mening dat de Rotterdammers achterin en op het middenveld een sterke basis hebben. “Maar Feyenoord moet natuurlijk veel frivoler en gevarieerder gaan aanvallen.”

“Ik weet niet wat Igor Paixão dit jaar allemaal aan het doen is”, gaat Schildkamp verder. “Die ligt alleen maar op de grond. Hij doet aan alibi-verdedigen, omschakelen als het moment geweest is. Dan holt hij voor de vorm achter zijn back aan. Daar moet Brian Priske mee aan de slag.”

Dan komt Schildkamp bij Ueda. “Zullen we het woordje ‘Kuipvrees’ een keer laten vallen? Dit is toch onverklaarbaar?” Presentator Milan van Dongen stelt de vraag of Ueda in uitwedstrijden wel goed is. “Eigenlijk ook niet nee”, concludeert Schildkamp.

'Kuipvrees' is een term die in het verleden vaak werd gebruikt voor spelers die goed presteren, totdat ze namens Feyenoord in De Kuip mogen spelen. Ueda liet in de laatste paar wedstrijden voor de interlandperiode in ieder geval zien een goede kopper te zijn. Ook zijn doelpunt tegen NAC Breda (2-0 winst) maakte de Japanner met het hoofd.

Momenteel is Ueda in Saudi-Arabië, waar hij donderdag met Japan een interland afwerkt in het kader van de WK-kwalificatie. Vervolgens reist hij af naar zijn geboorteland om dinsdag tegen Australië te spelen.