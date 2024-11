Chaos compleet: geheime sideletter kan Vitesse proflicentie kosten

Vitesse heeft de KNVB afgelopen zomer flink om de tuin geleid. Een geheime sideletter tussen Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar, en Coley Parry, de grootste schuldeiser, werd voor de KNVB achtergehouden, maar is nu aan het licht gekomen. Het bestaan van die sideletter is ‘zeer explosief materiaal’, zo meldt De Telegraaf.

“In de sideletter was geregeld dat Parry bij de deal met Franke via een zogeheten pandrecht zeggenschap zou houden over de aandelenverkoop van Vitesse, wat indruiste tegen de eis van de licentiecommissie, dat de Amerikaan, nadat hij was afgewezen als eigenaar, geen invloed meer zou mogen uitoefenen”, zo schrijft Jeroen Kapteijns.

Deze sideletter zou daarom geheim zijn gehouden voor de licentiecommissie. Het is niet voor het eerst dat de Arnhemmers essentiële informatie achter hebben gehouden voor het toezichthoudende orgaan. Om die reden heeft Vitesse al een voorwaardelijke puntenstraf openstaan van zes punten.

De vraag is alleen hoe de licentiecommissie ditmaal zal optreden tegen opnieuw zo’n zwaar vergrijp, aldus De Telegraaf. Eerder kreeg de club al meerdere boetes en tot twee keer toe een grote puntenstraf. Eerder dit seizoen kreeg Vitesse al twaalf punten in mindering, waarvan zes voorwaardelijk.

De grote vraag is nu alleen of een puntenstraf volstaat. De Telegraaf meldt dat de licentiecommissie namelijk ook kan overgaan tot de ultieme straf: het intrekken van de proflicentie. Dat scenario zal naar alle waarschijnlijkheid de genadeklap voor Vitesse betekenen.

Eerder deze week werd al bekend dat Vitesse, door het terugtrekken van Franke in het overnameproces, de deadline van 1 november heeft gemist. Dan zouden de jaarrekeningen over 2022/23 en 2023/24 en een financiële prognose voor dit seizoen moesten worden ingeleverd.

Ook het missen van deze deadline wordt gezien als een ernstige overtreding van het licentiereglement. Door de mislukte overname moet Vitesse opnieuw op zoek naar een nieuwe aandeelhouder om het vege lijf te redden. Daarvoor heeft het nog zo’n vier à vijf maanden. Algemeen directeur Edwin Reijntjes liet al weten nu nog kritischer naar overnamekandidaten te zullen kijken.