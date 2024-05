Bizarre situatie: bondscoach Kameroen ontslagen, maar weet daar zelf niets van

Een opmerkelijk nieuwtje vanuit Kameroen waar bondscoach Marc Brys op non-actief is gesteld door de Kameroense voetbalbond. Woensdag brengt Fécafoot dit middels een statement op X naar buiten. De trainer zelf zegt van niets te weten.

Het zou een kortstondig avontuur betekenen voor Brys, daar hij in april pas werd aangesteld als de bondscoach van de Ontembare Leeuwen door Minister van Sport Narcisse Mouelle Kombi.

Er is dus al snel ontevredenheid over de aanstelling. Bondsvoorzitter en oud-voetballer Samuel Eto’o meent dat Mouelle Kombi de voormalig trainer van onder meer FC Den Bosch en FC Eindhoven had aangesteld zonder dit te overleggen.

De 118-voudig international van Kameroen was daar klaarblijkelijk niet blij mee en heeft de aanstelling ongeldig verklaard. Fécafoot meldt tevens dat het een gesprek met de FIFA heeft ingepland om een geschikte oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

Brys maakte op 13 mei nog zijn selectie bekend voor de duels met Kaapverdië (8 juni) en Angola (11 juni) in de strijd om de kwalificatie voor het WK in 2026. Als het aan de Kameroense voetbalbond ligt, zijn Brys en zijn staf dan al lang en breed vertrokken.

Brys zelf liet aan het Het Nieuwsblad weten buiten het statement niets te hebben gehoord over een vermeend ontslag. Niet van Eto’o en ook niet van andere betrokkenen in de Kameroense voetbalbond.

“Ben ik ontslagen? Dat lijkt me fake news”, reageerde de trainer tegenover het Belgische medium.

Het blijft dus nog even onduidelijk wie er op 8 juni daadwerkelijk de leiding heeft over Kameroen wanneer het een interland speelt tegen Kaapverdië.

