Bezoekje was geen toeval: transfervrije James Lawrence tekent in Eredivisie

James Lawrence heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Almere City. Dat melden de Flevolanders zondag op hun officiële kanalen. De komst van de verdediger hing al even in de lucht, daar hij zaterdag in bijzijn van vriendin Monica Geuze gespot werd op de tribune bij het competitieduel met PSV (1-7 verlies).



Dat Lawrence op weg was naar de Eredivisie, was al langer bekend. Voetbalzone wist eind juli te melden dat diverse clubs de Welshman graag wilden vastleggen.

Aanvankelijk leek NAC Breda met hem aan de haal te gaan, terwijl ook Willem II in de race was. Nu blijkt Almere City de lachende derde.





De Zwarte Schapen kunnen defensieve impulsen wel gebruiken, zo werd zaterdag duidelijk tegen PSV. De ploeg van Hedwiges Maduro ging met maar liefst 1-7 onderuit tegen de landskampioen. Een week eerder kreeg Almere er ook al drie om de oren bij Fortuna Sittard. Wie weet biedt de komst van Lawrence uitkomst.



De 11-voudig Welsh international toont zich op de clubkanalen zeer verheugd met zijn nieuwe avontuur. "Ik heb er zin in om aan de slag te gaan", laat hij optekenen. "Ik wilde graag in Nederland voetballen en Almere City FC is een ambitieuze club met mooie plannen. Ik ga hard werken om daaraan bij te dragen."



Lawrence, die vroeger ook al in de jeugd van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam voetbalde, bracht de afgelopen twee seizoenen door bij 2. Bundesliga-club 1. FC Nürnberg. Daarvoor speelde de linksbenige centrumverdediger achtereenvolgens voor AS Trencín, Anderlecht en FC St. Pauli.



Naar verluidt speelt de relatie met Geuze een grote rol in Lawrence' verhuizing naar Nederland.