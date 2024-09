Giovanni van Bronckhorst heeft maandag met Besiktas geen fout gemaakt in de Turkse competitie. Kara Kartallar wonnen op bezoek bij Kayserispor met 0-3. Het openingsdoelpunt ontstond na een grote fout van de Nederlands-Turkse doelman Bilal Bayazit. Besiktas klimt naar de derde plek in de Süper Lig en heeft nog een wedstrijd tegoed op de koplopers Galatasaray en Fenerbahçe.

Van Bronckhorst besloot om sterspeler Ciro Immobile, die tegen Ajax (4-0 verlies) op de bank begon, in de basis te zetten. De Italiaan miste voor rust een grote kans door net naast te schieten.

In de 56ste minuut brak Besiktas de ban. De ploeg van Van Bronckhorst profiteerde van een zwakke pass van Kayserispor-keeper Bilal Bayazit, die in Amsterdam geboren is en bij Vitesse speelde. Bayazit speelde de bal zomaar in de voeten bij Gedson Fernandes. De Portugees rondde het cadeautje beheerst af: 0-1.

Een rake penalty van Immobile bracht de score in de 78ste minuut op 0-2. Zes minuten later kreeg ook Kayserispor een strafschop, maar die werd na een VAR-ingreep weer ingetrokken.

Een kopbal van Immobile uit een voorzet van ex-Vitessenaar Milot Rashica bracht de eindstand in de 91ste minuut op 0-3.