Bergkamp: ‘Dat was een hele goede, zonde dat hij is vertrokken bij Ajax’

Dennis Bergkamp heeft zich in een uitgebreid interview met De Telegraaf uitgelaten over de gang van zaken bij Ajax. Het clubicoon voelde zich in 2017 gedwongen te vertrekken en keerde sindsdien niet terug. De huidige malaise gaat Bergkamp aan het hart.

Het verbaast Bergkamp vooral dat er nu zoveel mensen verbaasd zijn over de huidige malaise. "Want ze hebben het allemaal meegemaakt", aldus de man die onder meer de UEFA Cup won met Ajax. "Er is zoveel gebeurd. Langzaam kom je toch bij de club ergens in terecht dat je denkt: jeetje, wat is er aan de gang hier?"

"Het gaat nu weer een beetje de betere kant op, maar dat je zo ver bent verwijderd van je filosofie waar je altijd voor hebt gestaan, dat verbaast mij wel. En dat het is getolereerd. Heel veel mensen hebben zitten slapen. Als Ajax opeens op de laatste plek van de Eredivisie kan belanden, dan moet er zoveel mis zijn in de club."

Bergkamp begrijpt niet dat de voorbije jaren voorbij is gegaan aan de eigen talenten. "Door de categorie B-aankopen verlaag je je eigen niveau van de Eredivisie en geef je veel minder kans aan je talenten. Terwijl dat altijd de filosofie is geweest: eerst het talent. Het vele geld heeft Ajax niet alleen lui, maar andersdenkend gemaakt."

Als voorbeeld noemt Bergkamp Feyenoord, waar ze drie jaar voor het kampioenschap onder Giovanni van Bronckhorst vanwege geldproblemen de jeugd een kans moesten geven. "Heeft een club tegenwoordig geld, dan gaat men in het buitenland kijken. Alleen is het nooit de A-categorie die hier naartoe komt. Dus we halen B-categorie, want de A-categorie gaat naar clubs in de Premier League."

Vertrek Ouaali

Volgens Bergkamp zijn er belangrijke mensen vertrokken. "Kijk, er komen ook nu nog elk jaar wel twee spelers door bij Ajax. Het hoeven er niet elk jaar drie of vier te zijn. Maar hoe het er nu aan toe is gegaan... Ik kan me niet voorstellen dat de opleiding zo slecht is dat er opeens geen talenten meer rondlopen. Daarnaast is het zonde dat Saïd Ouaali is vertrokken als hoofd opleiding. Dat was een hele goeie.”

Bergkamp wil niet de indruk wekken dat hij zelf openlijk aan het solliciteren is bij Ajax. "Daar kan ik nu al ’nee’ op zeggen. Op geen enkele manier mag de teneur zijn dat ik ook maar ergens naar solliciteer. Ik heb het kunstje een keer gedaan, vond het heel interessant maar heel intensief. Ik heb het gevoel dat het alleen weer goed kan komen met een bepaalde stroming, waar iedereen weer achter gaat staan."

"Er worden mij vragen gesteld over Ajax. Ik zou ook nooit natrappen of de indruk willen wekken dat ik dingen beter weet. Ik spreek vooral vanuit wat er destijds onder aanvoering van Johan is gebeurd, de jaren erna en wat ik nu weer zie gebeuren. Destijds was een radicaal plan nodig, dat bekend werd als de revolutie. Het hoeft niet weer een revolutie te zijn, maar in de praktijk blijkt uiteindelijk dat die ex-voetballers er behoorlijk verstand van hebben."

