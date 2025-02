Bellingham krijgt uit het niets rood bij Real Madrid; Carvajal reageert direct op Instagram

Real Madrid is zaterdagmiddag plotseling met een man minder komen te staan tegen Osasuna. Jude Bellingham kreeg vrijwel uit het niets een directe rode kaart van scheidsrechter José Munuera Montero.

Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Real Madrid, dat binnen het kwartier op voorsprong kwam. Federico Valverde haalde op rechts de achterlijn en zag zijn lage voorzet worden binnengegleden door de alerte Kylian Mbappé: 0-1. Dat bleek ook de ruststand in Pamplona.

In de 38ste minuut kreeg Bellingham plots rood. De middenvelder van Real Madrid zocht - terwijl het spel stillag - de confrontatie met scheidsrechter Munuera Montero. Die was daar niet van gediend en stuurde Bellingham weg.

"Er is iets gebeurd met Bellingham waardoor hij eruit moet", aldus Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos. "Hij heeft iets tegen de scheidsrechter gezegd dat zo erg is dat de scheidsrechter een rode kaart trekt." Bellingham moet daardoor in ieder geval de competitiewedstrijd van Girona volgende week zaterdag missen.

Real Madrid-verdediger Dani Carvajal, die herstellende is van een zware knieblessure, reageerde live op Instagram op de rode kaart van zijn ploeggenoot. "Vandaag was het tijd voor een rode kaart", aldus de 33-jarige rechtsback, die daar een aantal emoji's toevoegt om zijn verbazing duidelijk te maken.

Het is overigens al de tweede keer dat Bellingham rood krijgt in dienst van Real Madrid. De Engelsman kreeg die straf vorig jaar ook al na het laatste fluitsignaal uit bij Valencia. Bellingham leek in de slotseconden de winnende treffer te maken, maar er was toen al gefloten voor het eindsignaal. Bellingham kreeg daarna rood vanwege aanmerkingen op de leiding.