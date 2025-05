Matthijs de Ligt hervatte afgelopen week de groepstraining bij Manchester United en kreeg zondag in de uitwedstrijd tegen Brentford een basisplaats van manager Rúben Amorim. De Nederlandse verdediger moest echter al snel afhaken in West-Londen.

Het ging mis voor De Ligt in de 33ste minuut. De centrumverdediger bleef met pijn op de grond liggen na een duel met Yoane Wissa van Brentford net buiten de zestien.

De Ligt greep naar zijn knie en gaf het sein dat hij een medische behandeling nodig had. Brentford had hier geen boodschap aan en vervolgde de aanval. De thuisclub kwam op een 2-1 voorsprong via een kopbal van Kevin Schade.

Op het moment van de tweede goal van Brentford zat De Ligt nog op de grond. De medische behandeling bood geen soelaas, want De Ligt verliet strompelend en met ondersteuning het veld.

Harry Maguire, donderdag nog een van de uitblinkers bij Manchester United in het Europa League-duel met Athletic Club, was zijn vervanger in het hart van de defensie van de bezoekers.

''Je hoopt dat het meevalt, maar dit valt niet mee'', verzuchtte commentator Leo Driessen bij Viaplay. ''Zijn knie kreeg een opdoffer. Misschien is de knie verdraaid of kreeg De Ligt een tik. Het is in ieder geval niet goed.''

De Ligt was net teruggekeerd na een absentie van enkele weken wegens blessureleed. Het is afwachten welke diagnose de medische staf van Manchester United stelt.