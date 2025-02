Bayern München zet eerste stap richting achtste finales dankzij minimale zege in Glasgow

Bayern München heeft een eerste stap gezet richting de achtste finale van de Champions League. Trainer Vincent Kompany zag zijn ploeg met 1-2 winnen van Celtic. Michael Olise en Harry Kane waren de doelpuntenmakers van Bayern, voordat Daizen Maeda de spanning in het tweeluik terugbracht.

Celtic begon als een bezetene en dacht al na twintig seconden op voorsprong te komen, toen Nicolas Kühn verwoestend uithaalde en Manuel Neuer passeerde. Celtic Park ontplofte, maar de vreugde was van korte duur. Omdat er sprake was van hinderlijk buitenspel voor de neus van Neuer, werd de treffer geannuleerd.

Bayern kwam nadien wat beter in de wedstrijd en drukte Celtic flink terug. De écht grote kansen kwamen er nog niet, mede doordat de Schotse verdediging op de cruciale momenten goed ingreep.

De grootste kans voor Bayern in de eerste helft tot dat moment kwam op naam van Kane, die in alle vrijheid tegen de benen van Kasper Schmeichel kopte. De Engelsman stond overigens wel buitenspel, zo bleek uit de herhaling.

Uit een hoekschop kreeg Kane opnieuw de mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar op ongeveer een meter van het doel kopte de gelauwerde goalgetter naast. Toch wist Bayern nog voor rust de voorsprong te grijpen.

Een diepe bal kwam aan de rechterkant terecht bij Olise, die naar binnen trok en de bal met en gelukje meekreeg. Van geluk was bij zijn afronding geen enkele sprake: de Fransman roste de bal met een geweldige snelheid in de bovenhoek achter de volstrekt kansloze Schmeichel: 0-1.

Enkele minuten na rust had Kane alsnog zijn treffer te pakken. De steraanvaller van de Duitsers stond andermaal vogelvrij bij de tweede paal en rondde ditmaal wel af, met een fraaie volley: 0-2.

Toch wist Celtic de spanning in de wedstrijd en in het tweeluik volledig terug te brengen. Joshua Kimmich werkte niet goed weg, waardoor de bal terechtkwam bij Maeda en de Japanner van dichtbij afwerkte: 1-2.

Celtic kreeg de geest helemaal te pakken en joeg nadrukkelijk op de 2-2, via schoten van onder meer Jota en Reo Hatate. Een gelijkmaker zat er niet in, al is de ploeg van Brendan Rodgers niet kansloos in de return.