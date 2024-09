Babel waarschuwt Ajax voor steunpilaar Besiktas: ‘Heb hem in het verleden getipt in Amsterdam’

Ajax trapt donderdagavond een nieuwe Europa League-campagne af met een thuiswedstrijd tegen het Besiktas van trainer Giovanni van Bronckhorst. Het duel is extra speciaal voor Ryan Babel. De 37-jarige aanvaller speelde voor beide clubs en beleefde bij zowel Ajax als Besiktas vele mooie momenten. Voetbalzone blikt samen met Babel vooruit op het fraaie affiche.

De Amsterdammer brak op zijn zeventiende door in Ajax 1 en verdiende uiteindelijk een toptransfer naar Liverpool. Met daarnaast onder meer Galatasaray en Besiktas als werkgevers heeft Babel een cv om jaloers op te worden. Hij zit sinds oktober vorig jaar zonder club, maar aan definitief stoppen wil hij nog niet denken.

“Ik ben rond aan het kijken, maar het is niet dat ik wanhopig op zoek ben naar een nieuwe club”, geeft Babel aan. “Of het plaatje moet kloppen? Nee, perfect wordt het sowieso niet meer. Maar als ik ervoor kies om me aan een club te binden, dan moet ik er vooral heel veel plezier van hebben. Dat ik kan genieten van het spelletje wat ik heel mijn leven al leuk gevonden heb.”

Of hij openstaat voor een terugkeer naar Nederland houdt de linksbuiten in het midden. “Als ik in een interview zeg dat ik een bepaalde Eredivisie-club mooi vindt, dan wordt het gebruikt alsof ik geïnteresseerd bent. Zo wordt er af en toe een beeld geschetst of ik wanhopig ben, maar dat is dan niet mijn intentie. Ik weet natuurlijk wel hoe de mediawereld werkt.”

Babel werd met Ajax twee keer landskampioen en won daarnaast nog vijf andere bekers. Met Besiktas veroverde hij één keer de landstitel. “Beide clubs zijn voor mij speciaal. Ik ben Amsterdammer, heb mijn hele jeugd in de opleiding van Ajax gespeeld. Het is de club waar ik mee ben opgegroeid."



"Besiktas daarentegen kwam tijdens mijn voetbalcarrière uiteindelijk op mijn pad. Ook daar heb ik veel liefde voor. Ik heb daar goed voetbal gespeeld, we hadden een leuk team, speelden Champions League en werden kampioen van Turkije. Doordat het bij Besiktas zo goed ging ben ik ook weer in het Nederlands elftal gekomen.”



Babel speelde naast Besiktas ook nog voor drie andere Turkse clubs, waaronder grootmacht Galatasaray. “Ik weet dat supporters van Besiktas in de war raken als ik lovend ben over Galatasaray, maar ze moeten niet vergeten dat ik beide clubs een warm hart toedraag."

Over de Turkse competitie is Babel louter positief. “Die is mooi om te beleven, zeker als je erin actief bent geweest. Ik heb er met veel ploeggenoten gespeeld en het is altijd mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen”, vervolgt de aanvaller, die weet dat het ene seizoen in Turkije totaal anders kan zijn dan het andere.

Sterke seizoenstart Besiktas

Het huidige Besiktas is daar een mooi voorbeeld van. De Zwarte Adelaars konden vorig seizoen niet meestrijden om het kampioenschap. Tijdens de afgelopen transferwindow vertrokken er meer dan twintig spelers, maar onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst kent Besiktas een uitstekende seizoenstart. Het staat derde in de Turkse Süper Lig en kwalificeerde zich overtuigend voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

“Het is wel normaal in Turkije dat er veel spelers de deur worden gewezen na een heel slecht seizoen. Ze vervangen spelers in dat soort situaties vrij snel. Dat gaat niet altijd goed, maar afgelopen zomer heeft Besiktas stabiele en goede keuzes gemaakt. Tot nu toe heeft dat heel goed uitgepakt.”

Babel doelt onder meer op het aantrekken van Ciro Immobile. “Dat is een goede speler, dat heeft hij al bewezen in Italië bij Lazio. Het feit dat Besiktas hem heeft kunnen aantrekken en overtuigen om te komen is wel mooi.”

Besiktas haalde verder een brok aan ervaring in huis. Naast Immobile werden ook Gabriel Paulista (ex-Arsenal) en Rafa Silva (ex-Benfica) ingelijfd, terwijl João Mario op huurbasis de overstap maakte. Verder lopen er met Milot Rashica (Vitesse) en Jonas Svensson (AZ) ook nog voormalig Eredivisie-spelers in de selectie van Van Bronckhorst rond.

Smaakmaker Gedson Fernandes

Het meest onder de indruk is Babel echter van Gedson Fernandes. “Drie jaar terug speelde ik met hem bij Galatasaray. Het is een hele dynamische middenvelder, waarvan ik dacht dat hij een aanwinst voor Ajax had kunnen zijn. Het is een box-to-box-middenvelder. Fernandes is een balveroveraar, maar heeft ook à la Frenkie de Jong het vermogen om het middenveld in te dribbelen. Hij ziet het spelletje en begint nu ook iets meer doelpunten te maken, dat schortte er voorheen nog weleens aan.”

Babel omschrijft de 25-jarige Fernandes verder als ‘een goede prof’. “Ik achtte hem in mijn tijd bij Galatasaray zeker goed genoeg voor Ajax en heb hem nog getipt in Amsterdam. Ik denk dat hij nu voor hen nog steeds een goede aanwinst zou zijn. Fernandes is zeker een van de spelers waar Ajax donderdagavond rekening mee moet houden.”

Dat Besiktas begin dit seizoen in de Turkse Super Cup landskampioen Galatasaray met 0-5 aan de kant zette, verbaasde ook Babel. “Voor mij was het meest opvallende dat Van Bronckhorst trainer van Besiktas werd, want het is niet zo makkelijk om daar trainer te worden. Ik had eigenlijk verwacht dat hij iets minder zou starten, maar hij heeft snel zijn visie kunnen overbrengen op de selectie. Heel knap, want grote coaches gingen hem in Turkije voor en hebben het uiteindelijk niet gered.”

Lof voor Farioli

Babel maakte Ajax-trainer Francesco Farioli nog mee als trainer in Turkije. De Amsterdammer speelde in het verleden tegen Karagümrük en Alanyaspor, die de Italiaanse oefenmeester toen onder zijn hoede had. “Farioli heeft het bij die clubs heel goed gedaan. Dat waren twee middelmatige ploegen waar hij toch voetballend een goed team van heeft gemaakt. Dat waren moeilijk en lastig te bespelen ploegen.”

“Daarom denk ik dat als Farioli de tijd krijgt dat hij Ajax uiteindelijk naar zijn hand kan zetten. Ik hoop dat de clubleiding na eventueel mindere resultaten ook blijft steunen. Een goed voorbeeld is Mikel Arteta bij Arsenal. Die heeft van the Gunners ook weer een topclub gemaakt na een moeizame start. Al wordt het dit jaar voor Ajax ook minder, houd gewoon vast aan je visie. Probeer gewoon langzaam door te selecteren in de selectie.”



Babel stipt aan dat niet enkel een trainer verantwoordelijkheid is voor mindere resultaten. “Vaak is het ook het spelersmateriaal dat niet honderd procent kan uitvoeren wat de trainer wil, daar gaat tijd overheen. Farioli maakt het nu ook mee met het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs. Hopelijk kan Ajax de komende periode een goede versterking op de linksbuiten halen.”

“Ajax heeft nu een vrij jonge selectie, dat zie je veel in het hedendaagse voetbal. Als je kijkt naar toen ik bij het eerste elftal kwam, toen had je veel oudere spelers. Daarom is het mooi dat Davy Klaassen is teruggekeerd. Hij kent de club en zijn kwaliteiten zijn bekend. Dan hebben ze Jordan Henderson nog met de nodige leiderschap. Die jonge jongens moeten goed opletten en meegaan waar Ajax nu heen wil. Zij kunnen echter alleen hun kwaliteiten laten zien als het elftal goed draait.”

Verwachtingen van duel met Besiktas

In de ogen van Babel is Ajax donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA favoriet tegen Besiktas. “Ajax heeft het thuisvoordeel. Besiktas wil onder Van Bronckhorst gelijk direct druk naar voren geven om zo snel mogelijk de bal te veroveren. Ik weet alleen niet of Van Bronckhorst dat in de eerste 15 of 20 minuten durft te doen. Als Besiktas merkt dat Ajax in de openingsfase niet direct een vuist weet te maken, dan zullen zij langzaam meer geloof gaan krijgen en het gevoel krijgen dat er wat te halen is in Amsterdam.”

“Voor Ajax is het heel belangrijk dat ze snel in hun spel komen het publiek erachter krijgen. Met een vroeg doelpunt moeten ze in staat zijn om uiteindelijk een resultaat te halen. Turkse clubs kunnen ook heel snel en uit het niets in een wedstrijd groeien. Ze hebben een goede selectie. Een aardig stabiel middenveld dat veel arbeid levert. Voorin hebben ze creativiteit en spelers die een doelpunt kunnen maken. Als Besiktas in hun spel komt, dan spelen ze dit seizoen gewoon goed voetbal.”