AZ zet Pascal Jansen per direct op straat; opvolger is reeds bekend

AZ heeft afscheid genomen van Pascal Jansen, zo maakt de club woensdagmiddag bekend. De trainer, die sinds 2020 voor de groep stond in Alkmaar, wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de ploeg dit seizoen. AZ werd in de Conference League uitgeschakeld in de groepsfase en staat in de Eredivisie op de vierde plek.

De laatste wedstrijd van Jansen in dienst van AZ is het bekerduel met Quick Boys (3-3) van dinsdagavond. De Alkmaarders hadden een verlenging en uiteindelijk zelfs strafschoppen nodig om af te rekenen met de amateurs.

Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, reageert op het vertrek van Jansen. "Gedurende het seizoen hebben we meerdere momenten waarop we als directie en hoofdtrainer de zaken doornemen en uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan."

"Ondanks het lastige en ingrijpende besluit zijn we Pascal dankbaar voor wat hij de afgelopen ruim vijf jaar voor de club heeft betekend. We wensen hem dan ook veel succes in zijn verdere carrière."

Jansen had graag langer de kans gekregen, zo laat hij weten. "Ik loop lang genoeg mee in de voetbalwereld dat ik weet dat dit erbij kan horen. Het is uiteraard erg jammer en teleurstellend, want ik was heel strijdbaar om het seizoen met AZ succesvol af te ronden."

"Ondanks deze teleurstelling ben ik trots op mijn periode bij de club en de kansen die ik hier heb gekregen", vervolgt de ontslagen coach. "En bovenal wil ik mijn spelers en stafleden bedanken voor de prettige en intensieve samenwerking. Ik wens de club en de mensen het allerbeste toe in de toekomst."

De opvolger van Jansen is al bekend. Maarten Martens, die als assistent- en transitiecoach reeds tot de technische staf van de A-selectie van AZ behoorde, maakt het seizoen af als hoofdtrainer.

