AZ en Wouter Goes tekenen succesvol hoger beroep tegen schorsing aan

Wouter Goes en AZ hebben succesvol beroep aangetekend tegen de schorsing van de centrumverdediger. Goes mist nu niet twee wedstrijden, maar kijkt slechts één duel vanaf de zijkant toe.

De veelbesproken mandekker werd tegen Go Ahead Eagles met direct rood van het veld gestuurd na een felle charge op Enric Llansana. De aanklager betaald voetbal legde vervolgens een schorsing van drie duels (waarvan één voorwaardelijk) op.

Die schorsing is na hoger beroep van AZ teruggebracht tot twee duels, waarvan één voorwaardelijk. Zodoende mist Goes alleen de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, aanstaande zondag.

De sliding waarmee de verdediger scheidsrechter Bas Nijhuis de kans gaf om hem van het veld te sturen, zorgde de dagen erna voor de nodige discussie. De overtreding maakte hij in de blessuretijd, toen AZ de 0-3 allang veiliggesteld had.

Tijdens het hoger beroep kreeg Goes steun vanuit onverwachte hoek. Llansana en Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl namen het in gesprek met de tuchtcommissie op voor de jongeling.

Daar gaf Deijl in een schriftelijke verklaring aan dat ‘een rode kaart zwaar was. Een gele kaart had ook gekund.’ AZ riep Llansana op als getuige. De middenvelder belde in via Microsoft Teams.

"Als ik Wouter kan helpen, doe ik dat graag", zei Llansana, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. "Wouter heeft veel pech gehad. Op beelden zie je dat hij de bal raakt. Hij gaat volle bak voor de bal, dit was een voetbalactie die gewoon moet kunnen." Llansana bleef nog even liggen na die tackle, maar dat kwam niet door de actie van Goes. "Nee, m’n rug deed pijn door de val."