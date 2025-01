Aubameyang brak kaak bij overval en besloot FC Barcelona halsoverkop te verlaten

Pierre-Emerick Aubameyang blikt in een uitgebreid interview met The Athletic terug op een zeer naar voorval in augustus 2022, toen hij nog aan FC Barcelona was verbonden. Enkele inbrekers drongen destijds zijn Spaanse huis binnen en zorgden voor veel paniek bij met name zijn familieleden.

''Mijn oudste zoon kwam aanrennen en zei tegen mij: 'Papa, er zijn mensen in huis’”, brengt Aubameyang in herinnering. Ik zei: 'Verstop je snel’. Ze kwamen van buiten naar binnen, waar mijn vrouw aan het roken was met mijn neef en haar vriend. Ze namen die vriend mee en stormden het huis binnen. Mijn vrouw was direct aan het schreeuwen. De inbreker hadden ook een pistool.''

Aubameyang was direct alert en pakte een grote fles, om vervolgens naar boven te gaan om de confrontatie aan te gaan met de inbrekers. ''Mijn schoonzus was daar ook met ons kleintje'', vervolgt de spits van Al Qadsiah uit de Saudi Pro League. ''Ik zei ook tegen haar: 'Ga gewoon. Probeer je ergens te verstoppen'. Toen zag ik ook de indringers. Ik denk dat het er vier of vijf waren.''

''Eén van hen had een pistool en zei tegen mij: 'Ga gewoon naar beneden'. Ik zei: 'Nee, nee, nee. Vertel me wat jullie willen'. We praatten en hij zei: 'Ga zitten'. Ik zei: 'Nee'. Op dat moment begon hij mij te slaan.'' Aubameyang beschrijft vervolgens een man met handschoenen met metaal in zijn handen die meerdere klappen uitdeelde, waardoor zijn kaak brak.

''Ik wilde vechten, maar één inbreker ging naar beneden en nam mijn kinderen en schoonzus mee'', graaft Aubameyang verder in zijn geheugen. ''Op dat moment kon ik niets doen. Als je iets verkeerd doet, kan er iets met mijn familie gebeuren. We gingen door het huis en ik gaf ze wat ze wilden, zodat wij geen gevaar zouden lopen.'' De inbrekers namen horloges, juwelen en andere dure spullen mee uit het huis van Aubameyang.

Naast materiële schade was er vooral psychologische schade, zo benadrukt de spits uit Gabon. ''Als ik alleen was geweest, dan was er geen probleem geweest. Ik kan het aan, want mentaal gezien ben ik dankzij mijn ouders op alles in het leven voorbereid. Maar als je een vrouw en kinderen hebt, is het een ander verhaal.''

Aubameyang komt direct met een voorbeeld op de proppen. ''De kinderen zeiden na het incident tegen mij: 'Papa, ik wil niet naar school, ik ben bang dat daar iets gaat gebeuren'. Een jaar lang zei mijn kleintje: 'Ik kan niet alleen slapen'. Het was een flinke strijd die we hebben gevoerd. Je hebt het altijd in gedachten.'' De aanvaller ruilde Barcelona al snel in voor Chelsea, om medio 2023 voor Olympique Marseille te kiezen. Sinds vorig jaar is Aubameyang verbonden aan Al Qadsiah.

De inbraak van ruim twee jaar geleden speelt Aubameyang nog immer parten. ''Het was altijd in mijn gedachten. Ik heb heel veel vreselijke nachten gehad. Helemaal niet slapen en alleen maar aan die nare dingen denken. Je hebt toch nachtmerries. Ik ben een persoon die, als ik niet goed slaap, een elftal niet kan geven wat je van mij verwacht. Dan ben ik niet op mijn best. En elke keer als de kinderen alleen zijn , zijn ze bang.''

De 35-jarige Afrikaan heeft het huis in Barcelona ondanks de nare herinneringen niet verkocht. ''Maar ik ben er nog niet terug geweest. Ik denk erover om het te verhuren, want mijn kinderen willen daar niet meer heen. Hun school organiseerde een reisje naar Barcelona, maar toen zeiden ze al heel snel: 'Onder geen beding gaan wij daar heen'', aldus Aubameyang, die er spijt van heeft dat hij nooit professionele hulp heeft gezocht.

''Het was fout om er nooit met iemand over te praten. Als ik nou bij een therapeut of psycholoog was geweest, had ik daar zeker steun aan gehad. Maar op dat moment wilde ik mijn verhaal niet openbaar maken. Ik was echt het spoor bijster, zeg ik heel eerlijk'', zo besluit de voormalig aanvaller van onder meer Barcelona, Chelsea en Arsenal.