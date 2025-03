Assistent-trainer van Ajax ondanks schorsing toch aanwezig bij wedstrijd tegen PSV

Felipe Sánchez Mateos is ondanks een schorsing aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en PSV, zo meldt De Telegraaf. De assistent-coach van Francesco Farioli kreeg twee weken geleden tegen AZ (2-2) een rode kaart, maar zit zondag toch in het Philips Stadion.

Sánchez Mateos liet zich in de wedstrijd van Ajax tegen AZ volledig gaan na een discutabele beslissing van scheidsrechter Dennis Higler, die achter elkaar twee gele kaarten uitdeelde aan de Spaanse assistent-coach. Sánchez Mateos beklaagde zich overigens over een overtreding van AZ-middenvelder Peer Koopmeiners, die in zijn ogen geel had moeten opleveren.

De KNVB besloot Sánchez Mateos voor één wedstrijd te schorsen, waardoor de assistent van Farioli niet in de dug-out mag zitten tegen PSV.

Toch kan de Spanjaard mogelijk van waarde zijn voor de hoofdcoach van Ajax, want Sánchez Mateos bekijkt de wedstrijd vanaf de perstribune. Communicatie met de bank van Ajax is daarbij niet verboden.