Antwerp komt met statement naar aanleiding van schorsing Marc Overmars

Donderdag, 16 november 2023 om 23:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:16

Royal Antwerp komt nog met een reactie op de schorsing voor Marc Overmars. Donderdag werd bekend dat de technisch directeur van de Belgische club voor een jaar wordt geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag in zijn periode als bestuurder bij Ajax. Die schorsing geldt echter alleen voor functies bij de KNVB of organisaties die aan de Nederlandse voetbalbond verbonden zijn, waardoor Overmars gewoon door kan blijven gaan met zijn baan in België.

In het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) valt de conclusie te lezen dat Overmars zich in zijn functie als technisch directeur bij Ajax (tussen 2012 en 2022) niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich ‘onthoudt van seksuele intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook'. Ook heeft Overmars het reglement ‘Seksuele Intimidatie’ overtreden. De schorsing is donderdag per direct ingegaan.

Nadat het gedrag van Overmars aan het licht was gekomen, vertrok hij begin 2022 bij Ajax. Enkele maanden later trad hij in dienst bij Antwerp. Aanvankelijk leidde zijn komst tot veel kritiek op de Belgische club, maar dat lijkt men inmiddels weer te zijn vergeten.

Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat Antwerp dit jaar de landstitel, Croky Cup en Belgische Supercup wist te veroveren. “Zijn werk heeft er mede voor gezorgd dat Antwerp vorig jaar een unieke dubbel pakte. Dat heeft hem een bijna heilige status bezorgd. Echt niemand daar gaat roepen om zijn vertrek”, vertelt VRT-journalist Karl Vannieuwkerke volgens het Algemeen Dagblad.

Toch kondigt Antwerp volgens het AD wel aan met een statement te komen naar aanleiding van de schorsing voor Overmars. “Als onze club de uitspraak en de motivering heeft kunnen bestuderen, zal er communicatie volgen”, laat de Vlaamse club weten.

FIFA

Er bestaat nog een mogelijkheid dat Overmars ook door de FIFA nog gestraft gaat worden. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, wijst er in een bericht op X namelijk op dat individuele bonden verplicht zijn om de FIFA op de hoogte te stellen van straffen als er sprake is van serieuze overtredingen. ‘Seksueel misbruik’ en ‘seksuele intimidatie’ worden in dat reglement als voorbeeld genoemd.

“Volgens de reglementen van wereldvoetbalbond FIFA heeft de KNVB de verplichting om dit bij hen te melden”, verklaart Olfers tegenover het AD. “De FIFA zou op grond daarvan nog actie kunnen ondernemen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor zijn werkzaamheden in België.”