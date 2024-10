Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anton Gaaei, die na zijn fantastische assist tegen FC Groningen een nieuwe bijnaam heeft bij Ajax.

Na ruim 83 minuten voetballen keken de morrende Ajax-supporters hoopvol naar de zijlijn. Daar stonden namelijk twee mannen die zich hadden klaargemaakt voor een invalbeurt: Wout Weghorst en Gaaei.

De aanhang zal zijn hoop vooral hebben gevestigd op Weghorst, maar zonder de fantastische voorzet van die andere invaller was de bevrijdende 2-1 niet gevallen. Na een heerlijk aangesneden bal hoefde de Oranje-international hem alleen maar van zijn hoofd te laten glijden.

Na afloop vertelde Weghorst dat het duo het doelpunt al had besproken op de reservebank. “Hij gaf echt een fantastische bal,” zei de doelpuntenmaker tijdens het perspraatje. “Dit is voor tachtig procent de goal van Anton. Ik heb een goede klik met hem en weet dat hij een geweldige voorzet in huis heeft. Als hij hem dan zo geweldig geeft… Fantastisch.”

“Hij zei: let op, hè? De eerste bal die ik krijg, slinger ik voor. Dat deed hij letterlijk. Ik zag de bal komen en over de eerste man heengaan. De voorzet was zo perfect aangesneden, dat je niet meer moet koppen. Dan gaat-ie misschien zelfs over. Ik liet 'm simpelweg op mijn hoofd vallen."

Bijnaam

Die assist heeft hem nu een nieuwe bijnaam opgeleverd: de Danish Beckham. Het zijn althans de woorden die de geblesseerde Steven Berghuis gebruikte om zijn ploeggenoot te typeren. "Die voorzet", schrijft Davy Klaassen met een verbijsterde emoji ernaast.

Kenneth Taylor was ook onder de indruk. "Wat een bal", complimenteert hij zijn ploeggenoot. Kristian Hlynsson gebruikt een GIF van het legendarische doelpunt van Divock Origi, die namens Liverpool een vlot gespeelde hoekschop binnenschoot tegen FC Barcelona. Jordan Henderson, Sivert Mannsverk en Chuba Akpom delen bovendien de felicitaties uit.