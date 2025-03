Anton Gaaei hoort straf van KNVB na rode kaart tijdens Ajax - AZ

Anton Gaaei mist de komende twee wedstrijden van Ajax wegens de rode kaart die hij zondagmiddag opliep tegen AZ, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige back van de Amsterdammers is drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Gaaei mist dus de wedstrijden tegen PSV (uit) en NAC Breda (thuis).

Gaaei, die tegen AZ verantwoordelijk was voor de 1-1, belandde twintig minuten voor tijd van de hemel in de hel. De rechtsback kwam met zijn rechtervoet te hoog in en kreeg na een VAR-check een directe rode kaart.

Slechts enkele minuten later kwam ook AZ met tien man te staan na een vermeende overtreding van Alexandre Penetra op Brian Brobbey. De Portugees kreeg tweemaal geel en reageerde woedend, want hij claimde de bal te spelen. AZ was ook witheet en leek even van het veld te stappen, maar bleef toch staan.

Naast Gaaei moest ook assistent-trainer Felipe Sánchez Mateos het veld ruimen van Dennis Higler. Vlak voor rust reageerde de Ajax-bank woedend toen Peer Koopmeiners geen gele kaart kreeg voor een overtreding op Mika Godts.

Met name Sánchez Mateos reageerde woedend en kreeg binnen no time twee keer geel. De Spanjaard moet één wedstrijd toekijken en mist dus het duel met PSV.

De wedstrijd in Eindhoven wordt cruciaal in de strijd om de titel. De ploeg van Peter Bosz staat zes punten achter op die van Francesco Farioli en kan de achterstand in eigen huis met een zege verkleinen naar drie punten. Het duel in het Philips Stadion begint zondag 30 maart om 14.30 uur.