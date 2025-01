Alex Kroes: ‘Als we uitzoomen zien we dat er vier spelers moeten vertrekken bij Ajax’

Alex Kroes heeft maandagavond bekendgemaakt dat vier spelers mogen vertrekken bij Ajax. De technisch directeur laat te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport weten dat de selectie te groot is en dat meerdere spelers naar de uitgang worden geleid. Tegelijkertijd zal er een speler worden teruggehaald.

“Hoe veel spelers ik deze transferperiode nog kwijt hoop te raken? Als je even uitzoomt, zie je dat we nu een man of vier te veel in de selectie hebben”, geeft Kroes desgevraagd aan. “Dan heb ik het puur over de aantallen, en daar hou ik het graag bij.”

“Wij zijn ook nog op zoek naar een speler. Geen pure linksbuiten, maar een speler die zowel linksbuiten als rechtsbuiten kan spelen. We willen een andere speler dan Mika Godts, Bertrand Traoré en Steven Berghuis”, besluit Kroes.

Mogelijk doelt Kroes op vier namen die De Telegraaf onlangs liet vallen. Ajax wendt momenteel alle mogelijkheden aan om de nodige financiële ruimte te creëren om de selectie van Francesco Farioli van kwaliteit te voorzien.

Eerder werden de namen van Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal al genoemd als het ging om verkopen, maar zij zijn niet de enige waarvan Ajax hoopt dat zij snel vertrekken volgens De Telegraaf.

"Wijndal, Tahirovic, Branco van den Boomen en eventueel Chuba Akpom mogen vertrekken, maar Ajax wil het liefst verkopen", zei Verweij, die een probleem aanstipte.

"Tot dusver zijn er alleen clubs die willen huren. En dus bedenkt Kroes allerlei constructies, zoals met een (verplichte) optie tot koop of zelfs een verhuur voor meerdere seizoenen”, zo benadrukte de journalist.