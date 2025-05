Ajax zet zichzelf compleet voor schut tegen NEC en ziet PSV heel dichtbij komen

Ajax heeft zondagmiddag in eigen huis een uitermate pijnlijke nederlaag geleden tegen NEC. In de Johan Cruijff Arena gaven de Amsterdammers na rust volledig de controle uit handen, wat resulteerde in een verrassend 0-3 verlies tegen de ploeg uit Nijmegen, die nog nooit had gewonnen uit bij Ajax. PSV heeft na diens sensationele comeback tegen Feyenoord (2-3 winst) nog maar één punt achterstand op koploper Ajax. De Amsterdammers spelen de laatste wedstrijden tegen FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis).

Bij Ajax kreeg Wout Weghorst na talloze invalbeurten de voorkeur in de basis boven Brian Brobbey. Al in de tweede minuut probeerde Linssen het van afstand namens NEC, maar zijn inzet was een makkelijke prooi voor Pasveer.

Aan de andere kant kwam Ajax langzaam op gang. Anton Gaaei kreeg na vijf minuten een vrije trap op een kansrijke positie, maar zijn voorzet was slordig. Even later was het Kenneth Taylor die met een venijnig schot Robin Roefs tot een redding dwong. Bertrand Traoré liet zich zien met een mooie actie in de zestien, maar zijn poging werd geblokt. In de zestiende minuut was de eerste grote kans voor Ajax een feit: Weghorst raakte de bal van dichtbij, maar via een NEC-been ging zijn schot naast.

Ajax had het meeste balbezit, terwijl NEC loerde op de omschakeling. Steven Berghuis gaf na ruim een halfuur een scherpe steekpass op Taylor, maar Roefs was op tijd uit zijn doel. Kort daarna was het opnieuw Taylor die gevaar stichtte met een kopbal, maar ook nu stond Roefs paraat. De frustraties aan beide kanten namen toe. Gele kaarten volgden elkaar in rap tempo op: Gaaei, Pereira, Van Crooij en Marquéz werden allen op de bon geslingerd. De rust werd gehaald met een teleurstellende 0-0, waarbij Ajax weliswaar de bovenliggende partij was, maar zelden écht dreigend werd.

Na de pauze greep Farioli meteen in. Josip Sutalo bleef achter in de kleedkamer en maakte plaats voor de jonge Dies Janse. Ajax begon onrustig aan de tweede helft, wat zich uitte in een schot van Traoré recht op Roefs. De ArenA begon zich te roeren, zeker nadat een prima aanval nét niet bij Berghuis kwam. Rugani moest in de omschakeling aan de noodrem trekken, maar maakte nog wel indruk met een goede ingreep op Hansen. Roefs bleef uitblinken en pakte moeiteloos een nieuwe voorzet.

Op het uur haalde Farioli een dubbele wissel uit de kast: Fitz-Jim en Godts kwamen, Rugani en Traoré verlieten het veld. Het bleek echter averechts te werken. Nog geen minuut later sloeg NEC toe. Oud-Ajacied Hansen haalde verwoestend uit van afstand en liet Pasveer kansloos in de verre hoek: 0-1. Ajax probeerde meteen iets terug te doen. Godts omspeelde Roefs en leek de gelijkmaker binnen te schuiven, maar Sano bracht redding met een cruciale sliding.

De frustraties bij Ajax namen toe; Fitz-Jim pakte geel na een onnodige overtreding. Niet veel later kreeg de thuisploeg de genadeklap. Ouaissa kreeg alle ruimte om op te stomen omdat Klaassen maar bleef teruglopen, speelde Onal aan die Henderson te slim af was, en hoewel Pasveer de eerste inzet nog pareerde, stond rechtsback Pereira op de goede plek om de rebound binnen te werken: 0-2.

Het werd nog veel erger voor Ajax, want in de 82ste minuut werd het 0-3. Sami Ouaissa dribbelde in het strafschopgebied langs enkele tegenstanders en passeerde Pasveer met een schuiver in de korte hoek. Na de 0-3 besloot een groot deel van de Ajax-fans om het stadion al te verlaten. De Amsterdammers bleven aandringen, maar NEC liet zich niet meer in de problemen brengen.