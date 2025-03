Ajax-verdediger Dies Janse onthult hele gekke routine van ploeggenoot Rugani voor een wedstrijd

Daniele Rugani heeft een hele bijzondere manier om zich voor te bereiden op een wedstrijd, zo onthult ploeggenoot Dies Janse lachend op een persconferentie van Ajax Kids.

Een van de kinderen in de zaal vraagt wat de gekste wedstrijdvoorbereiding van de spelers van Ajax is. "Dan schiet er mij eentje te binnen, dat is Rugani", begint Janse aan zijn antwoord, terwijl Davy Klaassen direct in de lach schiet.

Rugani kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Juventus. "Hij zit in de kleedkamer weleens naast me. In het begin vroeg ik me af waar hij was. Toen zag ik een handdoekje hangen op een haakje bij de douches. Was hij aan het douchen voor de wedstrijd", aldus Janse.

"Hoe dan?", vraagt Janse zich af. "Die neemt voor iedere wedstrijd een douche, dat vond ik best bijzonder."