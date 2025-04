Ajax-talent komt niet op kampioensfeest van voor hem speciale club: 'Ben daar rustig in'

Sean Steur beleefde maandag een bijzondere avond. Het talent (17) van Jong Ajax nam het op De Toekomst op tegen een voor hem speciale ploeg: FC Volendam. Steur, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij RKAV Volendam en vlak bij het dorp geboren is, erkende na afloop een 'dubbel gevoel' te hebben overgehouden aan de wedstrijd.

"Natuurlijk is Volendam de plek waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid", begint Steur in gesprek met NH Sport. "Het is voor mij een dubbel gevoel. Ik wilde wel echt heel graag winnen vanavond, niet per se omdat het Volendam is, maar omdat ik altijd wil winnen."

Een resultaat zat er maandag niet in voor Jong Ajax. De beloftenploeg verloor (0-2) en leed zo zijn vijfde competitienederlaag op rij. Steur vertelt dat spelers van Volendam hem niet hebben gevraagd 'iets te gunnen' tijdens de wedstrijd. "Totaal niet zelfs. Wel een paar vrienden die iets zeiden over wat ze van me verwachten, maar niet iets in die richting."

Mede dankzij de zege op Jong Ajax staat Volendam fier bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Het Andere Oranje staat met zes wedstrijden te gaan op 70 punten. Dat zijn er negen meer dan nummer twee ADO Den Haag en elf meer dan het als derde geplaatste Excelsior.

Het kampioensfeestje zit er dus aan te komen, maar Steur is niet van plan zich daar te melden. Een uitnodiging heeft hij niet gehad, maar dat hoeft ook niet. "Iedereen kan De Dijk op, maar als ik eerlijk ben denk ik niet dat ik daar zal zijn."

"Ik ben daar best rustig in. Ik zie het wel. Ik gun het ze wel natuurlijk", besluit Steur, die ter wereld kwam in Purmerend, op zo'n twaalf kilometer van Volendam.

Steur maakte op 16 februari zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen Heracles Almelo. Bij die ene optreden bleef het vooralsnog. Namens Jong Ajax kwam hij 23 keer in actie. Daarin was hij goed voor drie assists.