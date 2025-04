Ajax sprak met Arne Slot over functie binnen de club

Ajax heeft ooit met Arne Slot gesproken over een samenwerking, zo vertelt Edwin van der Sar in gesprek met Viaplay. In een video-item laat de voormalig algemeen directeur van de Amsterdammers weten dat de huidige manager van Liverpool op een lijstje stond na een tip, maar dat een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA uitbleef.

“Of Arne Slot ooit bij ons op een schaduwlijstje heeft gestaan? Ja, we hebben weleens met hem gesproken”, vertelt Van der Sar. “Dat was in de tijd dat hij nog trainer van SC Cambuur zat.”

Na zijn afscheid als speler kreeg Slot zijn eerste trainersklus in de jeugd van PEC Zwolle, waarna hij de stap maakte naar Cambuur. Via AZ en Feyenoord kwam hij vervolgens bij Liverpool terecht.

“We hadden een tip gekregen. We hadden natuurlijk connecties via Marcel Keizer en Dennis Bergkamp. Dus we hebben hem gesproken, maar op dat moment hadden wij niet de positie die hij graag wilde.”

“AZ had op dat moment een hogere positie om hem ergens neer te zetten. Slot wilde inderdaad hoofdtrainer worden, maar dat kon bij ons op dat moment niet”, besluit Van der Sar.

In de periode dat Slot aan het roer stond in Leeuwarden werd Ajax geleid door Peter Bosz, en later door Keizer. Welke positie Van der Sar precies in gedachten had voor Slot, maakt hij niet duidelijk.

Uiteindelijk werd Slot vanaf het begin van het seizoen 2017/18 assistent-trainer bij AZ, waar hij twee jaar later hoofdtrainer werd. Weer twee jaar later werd hij hoofdtrainer van Feyenoord. Afgelopen zondag werd de oefenmeester in zijn eerste jaar kampioen van Engeland met Liverpool.