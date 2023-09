Ajax richt blik op de toekomst en scout smaakmaker uit de MLS

Woensdag, 27 september 2023 om 11:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Scouts van Ajax hebben hun oog laten vallen op Facundo Torres, zo weet Fabrizio Romano te melden. De 23-jarige buitenspeler van Orlando City, die een transferwaarde vertegenwoordigt van zo'n veertien miljoen euro, beschikt bij zijn huidige werkgever over een contract tot december 2025 met de optie op een extra jaar. Romano benadrukt dat de Uruguayaan slechts op een lijstje staat en Ajax nog geen concrete acties heeft ondernomen.

Torres doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Peñarol, de club waar hij in 2020 tevens zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In zijn laatste wedstrijd voor de club uit Montevideo was Torres beslissend in de strijd om de Uruguayaanse Primera División-titel. Door zijn treffer kroonde Peñarol zich tot landskampioen. Torres kwam dat seizoen 33 keer in actie en scoorde daarin 10 keer.

Na 71 wedstrijden, 16 goals en 15 assists in dienst van Peñarol werd hij in januari vorig jaar naar Orlando City gehaald. Met een slordige zeven miljoen euro geldt hij nog altijd als duurste aankoop van de club uit de MLS. Ook bij Orlando kreeg Torres de schijnwerpers meteen op zich gericht door met de US Open Cup beslag te leggen op de eerste prijs uit de clubgeschiedenis.

In dienst van Orlando City kwam Torres tot dusver tot 73 wedstrijden, waarin hij 25 keer scoorde en 13 keer als aangever fungeerde. De flankspeler ontving in maart 2021 zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Uruguay en maakte enkele maanden later zijn debuut. Sindsdien staat de teller op veertien interlands. Daarin leverde Torres een doelpunt en een assist. Tijdens het WK bleef hij in alle groepswedstrijden op de bank.