Ajax neemt dankzij ruime zege op Qarabag eerste plaats in handen in Europa League

Ajax heeft donderdagavond opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Europa League. Het veldspel van de ploeg van Francesco Farioli overtuigde op bezoek bij FK Qarabag niet, maar na negentig minuten stond desalniettemin een 0-3 eindstand op het scorebord. Ajax profiteerde optimaal van een vroege rode kaart aan Azerbeidzjaanse kant. De doelpunten werden gemaakt door Kenneth Taylor, Wout Weghorst (strafschop) en Chuba Akpom. Ajax neemt daarmee de koppositie in de competitiefase van de Europa League in handen; Qarabag staat puntloos onderaan.

Farioli veranderde de opstelling van Ajax op vier plekken ten opzichte van het Eredivisie-duel met Heracles Almelo (3-4 winst). Daniele Rugani maakte zijn basisdebuut op de plek van de geschorste Youri Baas, terwijl Kian Fitz-Jim de vervanger was van de niet-speelgerechtigde Davy Klaassen. Bertrand Traoré en Brian Brobbey werden voorin vervangen door Christian Rasmussen en Wout Weghorst.

Al in de tweede minuut leek Ajax op achterstand te komen, toen Landro Andrade een lage voorzet binnentikte. Het feest ging echter niet door voor Qarabag, omdat er buitenspel aan voorafging.

Ajax begon uiterst moeizaam aan de wedstrijd en bleef in het eerste kwartier onder druk gezet worden. Dat spelbeeld kantelde toen scheidsrechter Nick Walsh in de vijftiende minuut een directe rode kaart gaf aan Júlio Romão. De middenvelder van Qarabag kreeg die straf nadat hij aan de noodrem trok bij Mika Godts, die bij een counter van Ajax vanaf de middenlijn dreigde door te breken naar het doel.

In overtal kreeg de defensie van Ajax wat meer lucht. Toch duurde het twintig minuten voordat Ajax echt gevaarlijk werd. Dat leverde in de 36ste minuut ook direct een doelpunt op. Kenneth Taylor pakte de bal op de helft van Qarabag af door goed voor zijn man te komen. Godts dribbelde dreigend op de defensie van de Azerbeidzjanen af en legde breed op Weghorst, die de bal richting tweede paal vuurde. De poging van Weghorst werd aangeraakt door een inglijdende verdediger, waarna Taylor van dichtbij intikte: 0-1.

Twee minuten na rust creëerde Taylor met een goede pass een grote kans voor Weghorst. De spits van Ajax produceerde met links echter een zwak schot recht door het midden. In de rebound raakte Rasmussen de bal volledig verkeerd, waardoor de kans verkeken was.

Daarna slaagde Ajax er nauwelijks meer in om het numerieke overtal op het veld in kansen uit te drukken. De Amsterdammers lieten Qarabag in de 58ste minuut zelfs gevaarlijk dicht bij het eigen doel komen. Devyne Rensch verloor de bal in de opbouw, waarna Andrade er vandoor ging met de bal aan de voet. Josip Sutalo kon met een uiterste ingreep erger voorkomen voor Ajax.

Negentien minuten voor tijd kreeg Ajax een makkelijk gegeven strafschop. Rasmussen probeerde te versnellen langs Kevin Medina, die een forse schouderduw uitdeelde aan de rechtsbuiten van Ajax. Ondanks felle protesten van de Colombiaan, die het absoluut niet eens was met de beslissing van de Schotse arbiter, bleef de penalty staan. Weghorst stuurde doelman Mateusz Kochalski van elf meter de verkeerde kant op: 0-2.

Drie minuten daarna viel de definitieve beslissing in de wedstrijd. Rensch onderschepte de bal sterk op eigen helft, waarna invaller Chuba Akpom op links Godts lanceerde. De linksbuiten van Ajax legde de bal op tijd weer breed voor Akpom, die vanbinnen het strafschopgebied raak schoot: 0-3.

Qarabag moest tot overmaat van ramp met negen man verder, toen Elvin Cafarquliyev hard doorliep op Anton Gaaei. De verdediger incasseerde daarvoor zijn tweede gele kaart.