Ajax gaat mogelijk komende zomer cashen op Chuba Akpom

Ajax zag twee zomers op rij de halve basisploeg vertrekken. Ook na dit seizoen worden er weer de nodige mutaties in de selectie van de Amsterdammers verwacht. De Telegraaf schreef vorige maand nog dat het gros van de aankopen van de in oktober ontslagen technisch directeur Sven Mislintat alweer op zoek mag naar een nieuwe club.

De onlangs aangestelde algemeen directeur Alex Kroes gaf tijdens zijn eerste interview aan voorlopig nog niet op zoek te gaan naar een technisch directeur. Hij liet weten komende zomer zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Een van de spelers waarover Kroes zich zal buigen is Chuba Akpom. De Engelse spits bezorgde Ajax afgelopen maand een punt tegen Sparta Rotterdam (2-2) en hielp zijn ploeg zondag nog aan een overwinning tegen PEC Zwolle (1-3) door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Akpom moet in zijn eerste seizoen bij Ajax genoegen nemen met een rol als back-up van Brian Brobbey. Als supersub bewijst hij echter geregeld zijn waarde. Na 1.158 speelminuten staat de teller op 13 doelpunten en 1 assist.

Volgens clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zijn de plannen van Ajax met Akpom nog onduidelijk. Mocht Brobbey Ajax trouw blijven, is het de vraag of Akpom een rol op het tweede plan nog een seizoen ziet zitten.

Ook Kroes kan besluiten om Akpom te verkopen. Inan stipt aan dat de 28-jarige aanvaller geen typische Ajax-spits is en dat hij misschien kapitaal kan opleveren voor de renovatie van het elftal.

Wat ook opvallend is, is dat Kroes voor zijn eerste werkdag als algemeen directeur al liet doorschemeren dat voormalig technisch directeur Mislintat in zijn ogen veel te veel voor de topscorer van het Engelse Championship heeft betaald. “Daaruit kan opgemaakt worden dat hij Akpom niet als hoogvlieger beschouwt”, aldus Inan. Ajax zou naar verluidt tussen de twaalf en veertien miljoen euro voor de spits hebben neergelegd.

